Homenaje al profesor Juan Rincón

Despedida a Juan Rincón

Entre claveles y nardos, en El Puerto de Santa María, y a no más del medio día , a una clase yo asistía, y era mi primer día de informática que alegría. Un gran hombre conocí yo, un año antes de su jubilación, y con una sonrisa entre sus labios, que para mí la quisiera yo, y que solo la tienen, los que siempre dicen, y qué más puedo hacer yo.

Tu gran entrega y disposición, en querer ayudar a todos los alumnos, y sobre todo en poner tu gran colaboración, sean de la clase que sean, para solucionar cosas, que ahora mismo no me las imagino ni yo.

Tu despedida nos señala, casi el fin de una era, que ojalá Dios no quiera que esto sucediera, y que cunda el ejemplo como si Juan aquí, siempre estuviera, y que vuelva a repetirse con las personas nuevas, las ideas que les distes, y que esas tu también aquí aprendiste, como el de tu larga trayectoria, de la que todos nosotros somos aprendices.

Quiero darte las gracias, en mi nombre como no, y el de todos tus alumnos, y sin ninguna condición, y en esos por supuesto, también me encuentro yo, y por eso Juan te ruego, no te olvides de nosotros por favor que te llevamos en el corazón.

Muchos de nosotros tenemos razones sin tapujones, y esto sin entrar en detalles personales, de tu gran valía y corazón, y no me gustaría que estas palabras caigan dentro de un cajón, porque si no te lo digo reviento, y esto es así porque lo siento, y mucho me temo, que después de ti no habrá más eventos, y que a partir de ahora el tiempo corre más que el viento.

Felicitaciones, por tu buen hacer y abnegación, que Dios te guarde siempre, y viva mil veces viva, nuestro gran amigo y profesor, en el momento de tu jubilación, señor don Juan Rincón.