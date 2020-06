Homenaje de la banda de música Maestro Dueñas a los sanitarios

La Banda de Música Maestro Dueñas ha ofrecido esta tarde a las 19:30 horas, un concierto de homenaje a los sanitarios y a todas las personas que han luchado y siguen en primera línea contra la pandemia del coronavirus, así como a los fallecidos por esta enfermedad.

Para ello, los integrantes de la banda, dirigida por Javier Alonso Barba, han interpretado distintas piezas musicales en la puerta del Hospital General Santa María del Puerto, guardando las distancias de seguridad y los protocolos contra el Covid 19.

Los músicos de la banda portuense interpretaron piezas como el Concierto de Aranjuez, del Maestro Rodrigo, un tema musical de la película La Misión, y un pasodoble que introdujo un toque de animación en el espacio hospitalario. Como sorpresa final, la banda ofreció a los presentes el tema We Are The Champions, de Freddie Mercury.