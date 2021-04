Pro Derechos Humanos en El Puerto: "Hacemos un llamamiento para que el drama de la droga no caiga en el olvido"

"Volvemos a los años 90". Esta frase se ha podido escuchar en varias ocasiones en la concentración solidaria organizada por la Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía (APDHA) para denunciar la muerte de un joven de 22 años al parecer por sobredosis en el aparcamiento de la avenida de La Bajamar, frente a la Plaza de la Pescadería.

La concentración ha tenido lugar junto al río Guadalete esta mañana y en ella han participado más de 50 personas, pertenecientes a colectivos que en los años 90 eran especialmente activos en la lucha contra la droga, aunque en los últimos tiempos debido a la menor incidencia y a los programas de metadona habían mantenido una menor presencia. Con la llegada de la crisis, parece que vuelven los viejos fantasmas de las toxicomanías y reaparece nuevamente este problema social.

En este caso, con una muerte con nombre propio. Selu era el nombre coloquial del joven fallecido presuntamente por sobredosis en la madrugada del miércoles. Era de Jerez de la Frontera y una foto suya lo refleja como un chico de apariencia normal, fuerte de complexión y de aspecto saludable. Estaba ingresado en un centro de rehabilitación, hasta que hace unos días tuvo que salir para asistir a un juicio. Tras el juicio no volvió al centro, se quedó en la calle y fue entonces cuando al parecer adquirió la mortal sustancia, la consumió y se sintió mal. Según ha podido saber este periódico, acudió al hospital y fue atendido, aunque no quedó ingresado. El resto del drama es conocido: pernoctó en un colchón junto al río Guadalete y apareció muerto a la mañana siguiente, en el parking de la Bajamar. Esta mañana, durante la concentración, el colchón permanecía aún sobre el asfalto del aparcamiento.

La muerte del joven puede ser un aviso de lo que está por venir. Según afirma Ana Rosado, de Pro Derechos Humanos la mezcla de cocaína y heroína, conocida como base, "es explosiva, y en un un contexto de empobrecimiento y depresión, unido a la incertidumbre actual, su consumo está creciendo", ya que "la droga siempre está ahí". Pro Derechos Humanos pide un compromiso de toda la sociedad para que no se vuelva a estigmatizar a los toxicómanos, pero reclama a su vez "que las administraciones públicas vuelvan a trabajar de manera conjunta con las asociaciones que luchan contra la droga". Actualmente, según denuncian, se está produciendo un "abandono institucional" de todo el tejido asociativo, que hasta la fecha venía cubriendo aspectos que no atendía la administración, por lo que reclaman "una vuelta al diálogo con los colectivos que trabajan a pie de calle, especialmente en materia de prevención, concienciación y acompañamiento.

Básicamente, este es el contenido del manifiesto leído en la concentración solidaria, a la que asistieron personas pertenecientes a Anydes, la asociación Andad Madres Unidas contra las Drogodepencias, el colectivo Los Invisibles, y los miembros de la APDHA, además de algunos concejales de la Corporación, como Alejandro Gutiérrez, Javier Botella y José Luis Bueno.

De manera previa a su lectura, se guardó un minuto de silencio, tras el cual los concentrados, que exhibían una pancarta con el lema 'Contra la droga y el abandono institucional', expresaron su "conmoción y dolor por la pérdida de la vida del joven", para añadir que el supuesto fallecimiento por sobredosis no es nuevo, "pues las drogas han golpeado a miles de personas y familias que durante años han visto cómo existía una intención de trabajar para la prevención y la atención desde las administraciones públicas".

No obstante, esa labor "parece que se ha ido recortando cada vez más, pero eso no significa que la drogas hayan desaparecido de las casas ni de las vidas de muchas personas", advierte la APDHA. "La vuelta, entre comillas, de la droga, no es una cuestión individual sino que responde a un drama social y actualmente en un contexto de empobrecimiento e incertidumbre, se ha ido acrecentando con la Covid".

De esta forma, los colectivos presentes en la concentración han realizado un llamamiento a la ciudadanía de El Puerto "para que no caiga en el olvido el drama de miles de familias", y también a la administración en general, "para que apueste por establecer un trabajo conjunto con las entidades especializadas, con la sociedad en general y atienda con garantías y dignamente desde lo público a las personas afectadas".