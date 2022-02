Gran fin de semana para el rugby portuense

Magnífico sábado para el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) a la vista de los resultados de los dos únicos partidos que tenía en la presente jornada.

El equipo Sub-16 se desplazaba a Mairena (Sevilla) para jugar, a partir de las 14:00 horas, su partido correspondiente a la segunda fase de la competición territorial. El resultado muy positivo para los portuenses que se impusieron a domicilio por un contundente 0-74, lo que les consolida como segundo clasificado del grupo B en la segunda fase de la competición territorial.

En El Puerto los más pequeños disfrutaron del rugby en las escuelas y a su finalización lo hicieron los veteranos y veteranas que volvieron a vestirse de corto para jugar un partidillo y preparar próximos compromisos.

Algo más tarde, el equipo senior masculino recuperaba uno de sus partidos aplazados contra Jaén Rugby a partir de las 16:00 horas. Encuentro en el que lo chicos del CRAP se encontraron con un duelo con más facilidades de las esperadas a pesar de que el equipo contrario no dejó de luchar hasta el pitido final. Se cerró el choque con un contundente 92-3 obteniendo así cinco nuevos puntos que les vale para recuperar la primera plaza de la clasificación general, empatados con Universidad de Granada a 44 puntos pero con un partido aplazado pendiente de jugar aún por el CRAP, lo que les consolida como líderes.

Esta cómoda victoria no ha de confiar al At. Portuense que tras el puente del Día de Andalucía viajarán a Jaén para enfrentarse de nuevo al mismo equipo pero con unas condiciones totalmente diferentes ya que tendrán que hacer un largo viaje, jugarán en un campo de césped artificial y el equipo local seguramente estará mucho más reforzado. Así que a seguir trabajando, hacer las cosas bien y no confiarse hasta que se consiga el objetivo marcado de ser nuevamente campeones de Andalucía que les dará paso nuevamente a jugar la fase de ascenso a Div. De Honor B.