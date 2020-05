"Quiero hacer una obra que aporte al panorama artístico de El Puerto"

El cartelista oficial de la próxima Festividad de la Patrona de El Puerto, Nuestra Señora de los Milagros, que se celebra el día 8 de septiembre, será Gonzalo de Ory Carreto, conocido en el mundo artístico como Gonzalo Carreto.

Así lo ha anunciado el concejal de Fiestas, David Calleja, que ha indicado que “como ya viene siendo casi tradicional en la concejalía y tal y como anunciara al principio del mandato, mi intención es la de que casi todos los carteles que dependan del área de Fiestas respondan a una pintura, entendiendo que de esta forma enriquecemos el patrimonio artístico de la ciudad”.

El teniente de alcalde de Fiestas ha agradecido "la disposición mostrada por Carreto para llevar a cabo este encargo", y señala que ha mantenido numerosas conversaciones con el mismo “para conceptuar el enfoque del cartel, toda vez que, aunque son los artistas quienes fluyen, intentamos que exista un hilo común entre la concejalía y el pintor”.

El concejal agradece igualmente la colaboración mostrada por el hermano mayor de la Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros, Daniel Cías, “quien ha estado al tanto de las conversaciones y de la elección del cartelista”.

Calleja afirma además que su propósito es el de que los carteles “tengan la visión de artistas locales y también de autores no portuenses, con designaciones de pintores consagrados y de artistas jóvenes, teniendo en cuenta que para estos últimos su elección constituye una oportunidad personal, al tiempo que para la ciudad lo es en el sentido de descubrir jóvenes talentos”.

El edil se muestra convencido de que Carreto elaborará “un magnífico cartel, como lo fue el del año pasado, obra del sevillano Gonzalo Borrego” y espera “que sea del gusto de todos los portuenses y para mayor honra y gloria de nuestra Patrona, la Señora de los Milagros”.

Gonzalo Carreto ha manifestado por su parte sentirse “muy contento por la designación. La Patrona es la Virgen de El Puerto y me ilusiona hacer el cartel anunciador de la fiesta más importante de la ciudad”. Se confiesa además “muy devoto de la advocación, que me llega por herencia familiar, de mis abuelos”, y admite “estar dándole vueltas a las ideas que me rondan la cabeza, ya que quiero una obra que aporte al panorama artístico de la ciudad, un cartel que sea referente en El Puerto y en la Bahía de Cádiz”.

En El Puerto de Santa María, Gonzalo Carreto ha confeccionado el cartel de la Hermandad de la Veracruz y ha diseñado el logotipo del 450 Aniversario de la Hermandad de la Soledad, así como el cartel de 'Piedad de Vida', para la Hermandad de la Misericordia.