El Gobierno municipal de El Puerto no prevé bajar los impuestos y tasas este año

La concejala de Economía y Hacienda, Blanca Merino, ha vuelto a protagonizar este miércoles un 'momentazo' en el pleno municipal del mes de enero. Si hace unos meses ya causaron sorpresa sus declaraciones sobre la imposibilidad de saldar las cuentas con los colectivos a los que el Ayuntamiento les debe dinero, esta vez ha dicho a las claras que el Ayuntamiento no prevé, a corto plazo, una bajada de impuestos y tasas, una de las promesas más repetidas durante la pasada campaña electoral por parte del PP y uno de los puntos fuertes del programa de Gobierno suscrito con Ciudadanos.

Estas declaraciones se producían en el punto tres del orden del día, a raíz de la moción presentada por el PSOE solicitando que se aplicara dicha bajada de impuestos y tasas. La edil popular comenzó su intervención explicando que las tasas se van actualizando en función del IPC, por lo que su falta de actualización no repercute en el Ayuntamiento ni en el ciudadano, explicando a continuación que en estos momentos, y como una de las consecuencias de la pandemia, no se prevé aplicar ninguna rebaja fiscal, porque para ello habría que reducir los ingresos municipales y también los gastos.

Según Merino el Ayuntamiento debe ser el motor de la reactivación económica, por lo que no se puede prescindir de unos ingresos que, por ejemplo, en el caso de reducir el IBI un 1% supondrían dejar de ingresar 400.000 euros en las arcas municipales.

No obstante, la edil no cerró las puertas a una bajada futura en el presente mandato, y achacó la insistencia de la oposición a un intento de dañar la imagen del alcalde, Germán Beardo. Por este motivo el voto del equipo de gobierno no fue negativo, sino una abstención, a pesar de lo cual la moción socialista salió adelante con el apoyo de toda la oposición.

El socialista David de la Encina lamentó las palabras de Merino, agradeciéndole el haber dado la cara, al tiempo que afeó el silencio del portavoz de Ciudadanos, Curro Martínez. Como dijo De la Encina "la pandemia no lo puede tapar todo" y recordó que otras ciudades siguen aprobando sus presupuestos y modificando sus ordenanzas a tiempo, a pesar del coronavirus.

Como conclusión, el portavoz socialista acusó a Beardo de haber "engañado a la ciudadanía en su campaña. Llegaron al Gobierno con engaños", afirmó.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, recordó que el Ayuntamiento lleva dos años con superávit, afirmando que se podría hacer esa reducción fiscal, mientras que la edil de Vox Leocadia Benavente acusó a PP y Cs de "aplicar las políticas de la izquierda", recordando que quien tiene que ser el motor para la salida de la crisis "no es el Ayuntamiento, sino las empresas. PP y Cs han abandonado a los portuenses", afirmó.

Por parte de Adelante El Puerto el edil José Luis Bueno calificó de "sorprendente" la intervención de Merino y la acusó de preferir proteger la imagen del alcalde antes que aplicar su programa electoral. "Este gobierno está agotado y es un problema para la ciudad", sentenció Bueno.

Blanca Merino, en el turno de réplica, utilizó un tono más agrio e insistió en que no es el momento de recortar gastos, por lo que no se pueden reducir ingresos, acusando al anterior equipo de gobierno de haber subido varias tasas e impuestos. También insistió en que se siguen estudiando medidas para posibles rebajas futuras.

En cuanto al comienzo del pleno, se ha guardado un minuto de silencio en memoria del ex-edil socialista Joaquín Corredera, fallecido hace unos días, y la oposición ha criticado la ausencia de puntos de gestión por parte del Gobierno, ya que únicamente se ha llevado por urgencia uno referente al ajuste de las aportaciones municipales para la rehabilitación del Hospitalito, dentro del programa del 1% cultural.