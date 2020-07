"El Gobierno debe implicarse para evitar la huelga en playas"

Jose Luis Bueno, concejal de Medio Ambiente y Playas en el pasado mandato por Izquierda Unida, reclama "diálogo e implicación al gobierno municipal" mientras apoya la convocatoria de huelga de la plantilla "como última medida ante una empresa que incumple acuerdos y un ayuntamiento que mira hacia otro lado”.

Durante la mañana del jueves la representación sindical de CCOO en el servicio de limpieza de playas informó a varios grupos municipales de la situación que atraviesa este servicio municipal y que ha llevado a la plantilla a convocar una huelga indefinida a partir del próximo sábado 25 de julio, al tiempo que lamentaron "la falta de implicación del gobierno local para atender sus demandas y mediar entre las partes".

Tras dicho encuentro, Jose Luis Bueno (hoy edil de Adelante) cree que “la plantilla solo quiere que se cumplan los acuerdos firmados hace apenas unos meses y que de la noche a la mañana la empresa empezó a incumplir semanas atrás mientras el ayuntamiento mira para otro lado”.

Por estos motivos “apoyamos las reivindicaciones de la plantilla en esta convocatoria de huelga para que se cumplan los acuerdos firmados” explica el edil que considera que “la huelga es siempre el último recurso, una medida que no es del agrado de nadie, tampoco de la plantilla, pero que es la única forma que tienen los trabajadores para exigir sus derechos laborales si la empresa se empeña en no cumplir los acuerdos y el ayuntamiento no ejerce su labor de fiscalización del servicio”

Para Bueno “esta situación es una consecuencia más de la política de no intervención en asuntos laborales del gobierno de PP y Ciudadanos que está dejando a las contratas hacer y deshacer a su antojo” y reclama a Millán Alegre -como concejal de Medio Ambiente- y a Germán Beardo “que no se pongan de lado ante este problema y se impliquen en la mediación entre empresa y trabajadores para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga”.

Y es que Bueno echa en falta “más cercanía y atención hacia las plantillas de las empresas concesionarias municipales” ya que “los problemas laborales que no se resuelven terminan repercutiendo tarde o temprano en el servicio que se presta a la ciudadanía. El diálogo es fundamental porque son las propias plantillas quienes mejor conocen los servicios que se prestan y es importante contar con su opinión”, continúa Bueno, que recuerda además que “así lo hicimos durante el pasado mandato, creando espacios de trabajo entre trabajadores, técnicos municipales y personal de las empresas concesionarias que sirvieron para mejorar el día a día y evitar problemas que pudiesen repercutir a los portuenses. Todavía queda tiempo para mediar, negociar y alcanzar acuerdos, por eso es fundamental que el equipo de gobierno tome cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde” , finaliza Bueno.