Soy Germán, adiós...

Es muy sencillo: o rectifica ya o que se vaya. Porque lo único que le espera es una larga travesía por el desierto. No me gusta que la gente mienta y menos un alcalde, pero lo que no tolero es que me acusen a mí de mentir. Por ello le exijo una disculpa y rectificación pública a toda la ciudadanía.

Ya hizo el ridículo: una disculpa a tiempo le puede venir hasta bien. El bochorno que el gobierno de PP y CS está cometiendo negando lo obvio, donde quieren hacer creer que Vox, PSOE y nuestro grupo Unión Portuense nos hemos coordinado para inventar la propuesta del “subidón salarial”, es infumable. Pobre del que quiera creer estas excusas baratas, pero ese pobre iluso no me preocupa. Me preocupa que el alcalde de mi ciudad, que lleva 10 días en el sillón, comience a mentir y se ponga a toda la oposición en contra cuando están en minoría.

Yo no me llevé las manos a la cabeza cuando me comento lo de la subida, le dije con mucha calma que me parecía mal, pero que no era algo que me sorprendiese. Le aconseje tanto a él como a Curro -de Cs- que se lo pensase, que si algo bueno tiene estar en el gobierno es que debes de trabajar tanto que no tienes tiempo de gastar el salario y que no iba a notar la diferencia entre los 48.000 € o los 53.000 € que pretendía ponerse.

Desde Unión Portuense ni siquiera habíamos anunciado nuestro voto en contra, ya que una de las otras medidas, la de recortar las subvenciones a los grupos políticos, la apoyamos. Y teníamos que valorar esa coyuntura: ¿Qué concejales del PP se suban el sueldo o eliminar el 50% de unas subvenciones opacas que históricamente han servido como caja B para los partidos políticos? Pues seré el raro de la clase, pero a mí me preocupa más lo de las subvenciones opacas.

Pero en fin, esa es otra lucha por la transparencia y contra la corrupción que Unión Portuense piensa seguir liderando. Ahora lo que toca es rectificar, negociar, ponernos de acuerdo y comenzar de una vez a defender nuestra ciudad.

Con todo mi respeto y cariño.