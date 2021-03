"Germán Beardo no ha hecho nada por la Fundación Rafael Alberti"

El PSOE de El Puerto asegura que “en lo que lleva de mandato Germán Beardo, que son ya casi dos años, no ha hecho nada por la Fundación Rafael Alberti” y señala que “la nota de prensa que ha enviado la concejala Lola Campos no es más que admitir que en estos 22 meses no han sido capaces de hacer ninguna gestión por la Fundación y por el legado de nuestro poeta más universal”.

Así lo considera la concejala socialista Mª Eugenia Lara, anterior responsable municipal de Cultura, quien explica que “el proceso de disolución de la Fundación comenzó en 2016, con el gobierno de David de la Encina, donde trabajamos denodadamente para hacerlo posible, bajo acuerdo del Patronato de la Fundación (el cual con el actual gobierno no se han reunido ni una sola vez en casi dos años de mandato). Sin embargo, al encontrarnos con una deuda con La Caixa de más 300.000 euros y un aviso de embargo por parte de la entidad (cuyo responsable del impago de la deuda y anterior vicepresidente de la Fundación, Millán Alegre, se encuentra actualmente en el gobierno gestionando otra área), tuvimos que comenzar por solucionar esta situación. Por tanto, lo que explica ahora Lola Campos, imagino que enviada por Beardo, es que no han hecho mucho más”.

Lara indica que “para poder disolver la Fundación lo primero que hay que hacer es saldar las deudas, y en eso nos empeñamos en el anterior mandato, en un proceso largo y complicado que fue dando sus frutos, ya que se consiguió pagar al trabajador y reducir considerablemente la deuda. Sin embargo, PP y Cs han vuelto a incrementarla y ahora se sitúa en unos 100.000 euros”.

Con respecto al trabajador, señala la concejala que actualmente se le adeudan los sueldos de 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021. “Ni siquiera eso han sido capaces de hacer”, lamenta Mª. Eugenia Lara, quien recuerda que “además de la subvención para el pago al trabajador, en los presupuestos municipales de 2018 incluimos una partida de 30.000 euros y con ello empezamos realizar actividades y contenidos de calidad en la Fundación. Gracias a esa apuesta el actual gobierno ha podido hacer algo, aunque más bien escaso”, dice.

Para el PSOE "es evidente que la gestión del gobierno de Germán Beardo y su socio es cero y afecta a todas las áreas municipales. En el caso de la Cultura, a la reciente cancelación de la temporada de primavera en Teatro Municipal por primera vez en la historia del teatro se suma esta nefasta gestión de la Fundación Rafael Alberti".