El PSOE asegura que Gas Natural ha informado al Ayuntamiento del fin del contrato por impago de facturas

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha informado en nota de prensa que Gas Natural ha comunicado al Ayuntamiento el fin del contrato por los impagos de facturas, reclamadas en diferentes ocasiones "sin haber sido atendidos estos requerimientos". Para De la Encina esta es otra muestra más, y ya son muchas, “del evidente deterioro que está sufriendo la ciudad por el fraude que supone Germán Beardo”.

Como señala el secretario local “no es el Partido Socialista, son los ciudadanos, los colectivos y también los proveedores los que, semana a semana, presentan quejas, reclamaciones y en este caso, es Gas Natural, con un aviso de corte del suministro ante el impago del Ayuntamiento”.

Desde el PSOE señalan que “ha quedado demostrado que Germán Beardo es incapaz de cumplir su palabra, incapaz de sacar adelante la ciudad, y, lo que es más grave, ni siquiera es capaz de ordenar los pagos del Ayuntamiento”.

David de la Encina ha manifestado que “durante el gobierno socialista logramos poner el periodo medio de pago en 90 días y con Beardo se ha llegado a disparar hasta en 287 días, una pésima gestión que tiene consecuencias para la ciudadanía que sí paga sus impuestos”, ha subrayado el secretario local socialista, quien denuncia que “la gestión económica del PP se resume en no haber sido capaz de presentar un presupuesto municipal en 3 años, en retener 80 millones de euros en caja, en no ser capaz de gestionar los impuestos que recauda, y en no pagar a los proveedores”.