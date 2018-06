Fundomar plantea retirar su proyecto para el centro de mayores

El consejo rector de Fundomar, (Fundación Doña María), dirigido por José Antonio Vázquez, acordó el jueves, día 14, comunicar al Ayuntamiento de El Puerto su decisión de retirar su proyecto para construir un Centro de Mayores en la ciudad, "debido a la falta absoluta de respuesta a nuestra solicitud". Así se lo hizo saber ayer el patronato de la fundación a su coordinadora en El Puerto, Remedios Vargas, que lleva defendiendo dicho proyecto ante el Ayuntamiento desde hace cuatro años. En el comunicado, Fundomar afirma que "no hemos obtenido respuesta a nuestras inquietudes" por parte del Ayuntamiento y que a finales de este mes de junio comunicará de manera oficial al Consistorio portuense que retira su proyecto para el geriátrico. La fundación Fundomar, a través de su representante en la ciudad portuense, planteó en 2014 la construcción de un geriátrico en el antiguo hospital de San Juan de Dios, en el histórico edificio entre la avenida Micaela Aramburu y el paseo de la Bajamar. No obstante, la opción para construirlo caducó y la Concejalía de Urbanismo planteó como alternativa una parcela de 4.000 metros cuadrados, de titularidad municipal, situada en terrenos de Jardín de Cano, entre las calles De la Rosa y Parra, un sitio que la fundación consideró idóneo, presentando un anteproyecto y los certificados correspondientes para poder construir el edificio de nueva planta. En octubre de 2017 se celebró una reunión entre representantes municipales, entre ellos el alcalde David de la Encina, y el presidente de Fundomar, y otra posteriormente, el 22 de febrero, con presencia de técnicos del Ayuntamiento y profesionales vinculados al proyecto de Fundomar. Ya en marzo se hizo una entrega de una serie de documentos técnicos complementarios que el Ayuntamiento había solicitado a la fundación "y hasta el día de hoy no hemos tenido nuevas noticias", manifestó ayer Remedios Vargas. La coordinadora de Fundomar se ha puesto en comunicación con el alcalde para mantener una reunión e intentará posponer la decisión de Fundomar. Remedios Vargas considera necesario que el equipo de Gobierno exponga con claridad si está o no interesado en el proyecto de centro de mayores y que justifique su decisión. Remedios Vargas considera que la construcción del geriátrico es una buena oportunidad para El Puerto, "ya que se trata de una inversión importante, 180 plazas para mayores y la creación de hasta 100 puestos de trabajo".