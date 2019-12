La Fundación Alberti celebra su lectura continuada de poemas más inclusiva

Aunque la inclusión siempre ha estado presente en la Fundación Rafael Alberti, la lectura que se ha celebrado en la mañana de este lunes, día 16, ha estado marcada por un carácter especialmente integrador. Como viene siendo tradición, la lectura continuada de poemas que se realiza en la casa natal del poeta con motivo de su cumpleaños comenzó de manera puntual a las once de la mañana, aunque en esta ocasión este recital poético, que sirve para conmemorar el 117 aniversario del nacimiento de Alberti, se celebrará también por la tarde, con la asistencia de la asociación Voces lectoras, que trabaja en la difusión de la lectura entre personas que tienen dificultades para acceder a ella. Dicha asociación leerá el poema objeto central de la exposición temporal expuesta en la casa museo, Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró.

El concejal David Calleja abrió la lectura ininterrumpida, en la que participaron unos 200 escolares de diferentes centros de enseñanza, con el poema Elegía al marinero inaugurando así el evento cultural. El concejal agradeció la participación de los centros escolares en esta iniciativa, que además coincide con el Día de la Lectura en Andalucía y subrayó ante los alumnos que Alberti "fue un gran vendedor de su tierra, escribió mucho sobre su tierra, fue muy querido y los últimos años los pasó en El Puerto". Valoró además el trabajo que realiza la fundación, con su secretario Enrique Pérez al frente.

Acto seguido, el concejal, acompañado por el propio secretario de la fundación, recibió el óleo de Rafael Alberti dibujando, donado por el pintor gaditano Manuel Virella Peñate, quien fue obsequiado a su vez con un poema numerado del universal poeta portuense. La mujer del pintor, Nina Varela, leyó el poema A la pintura.

Especialmente emotiva fue la lectura en braille de dos poemas por parte de la joven invidente Victoria Vargas, de los libros Marinero en Tierra y Entre el clavel y la espada, que asistió en representación de la Dirección de Apoyo de la ONCE en Jerez y ha sido nombrada Gitana Andaluza Referente de 2019. El director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno acompañaba a la joven, vendedora de la ONCE y trabajadora social. La lectura en braille, además de su finalidad didáctica para que los alumnos presentes conozcan este código de lectura, ha tenido también una finalidad reivindicativa, para que se etiqueten en este código todos los productos de consumo. Al finalizar su intervención, la Fundación ha obsequiado a la joven una guía sonora de El Puerto de Santa María con poemas de Alberti.

Acto seguido ha ido pasando por el atril de lectura el alumnado de los centros de enseñanza participantes en el evento, en el que este año han destacado los poemas dedicados al mar. Entre el alumnado ha tenido una excelente acogida la intervención de los alumnos del Colegio de Educación Especial Mercedes Carbó, de Afanas, alguno uno de los cuales utilizó un pictograma para leer su poema, que fue repartido entre todos los alumnos que estaban entre el público, y que fue la guía para esta lectura inclusiva, que se hizo entre todos los asistentes a la vez.

Varios inmigrantes de Guinea, pertenecientes a los grupos de interculturalidad del CEPER La Arboleda Perdida participaron de igual forma en el acto, leyendo varios poemas del insigne escritor del 27 en lengua Bambará y traduciéndolos posteriormente al castellano. Fue igualmente un momento de enorme interés para los asistentes, donde se volvió a poner de manifiesto que la poesía no conoce fronteras y que es un excelente recurso para el fomento de lengua, el cruce de culturas y la integración.