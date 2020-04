El Foro Social Portuense defiende que se establezca una renta básica universal

El Foro Social Portuense ha abogado en un comunicado remitido a los medios de comunicación por el establecimiento de una renta básica universal a raíz de la crisis del coronavirus y extendida en el tiempo. Según el Foro, esta crisis "levantó las alfombras y dejo a la intemperie muchas miserias que tenemos y que desde el Foro Social venimos denunciando con machacona insistencia". Según afirman, "es evidente, aunque muchos no quieran verlo, que sólo lo público sacará adelante a las grandes mayorías populares que no tienen medios suficientes para buscarse una salida personal e individualista a sus problemas". Aunque el Covid 19 "no entiende de clases sociales a la hora de contagiar, las condiciones en que viven las personas tienen influencia a la hora de enfrentarnos a él; no es lo mismo estar confinados en un chalet con piscina y jardín que en un piso de 35 metros cuadrados o en la calle porque no se tiene un lugar donde poder cobijarse", apuntan.

También, "está quedando claro que los recortes en la sanidad pública durante estos años pasados, han provocado muertes en esta crisis y están obligando al insuficiente personal sanitario a convertirse en héroes que trabajan en condiciones extremas y sin la protección adecuada". Por lo tanto, según señala el Foro, "la primera enseñanza que debemos sacar es que hay que defender y fortalecer, con uñas y dientes, una sanidad pública fuerte".

Por otra parte, el Foro Social dice haber comprobado que "una gran parte de nuestra economía se dedica a especular financieramente o a obtener grandes y rápidos beneficios, sin tener muy en cuenta las reales necesidades de las personas. Mucho presumir de gran potencia económica, de los millones de turistas que nos visitan buscando sol y playa, pero a la hora de la verdad no teníamos ni una mascarilla, ni un respirador, ni un equipo de protección personal ante la pandemia. ¿No decían los neoliberales que el Estado no tenía que intervenir en el mercado porque él solo se autorregula? ¿Entonces, por qué corren ahora a pedirle que salve sus negocios y cargue con los costes laborales de sus empleados?", cuestionan.

El Foro prosigue afirmando que "el tinglado que en torno a la economía han montado unos cuantos, no funciona. Quedó claro que en la crisis de 2008 quienes principalmente pagaron las consecuencias fueron, no los bancos rescatados, sino las clases trabajadoras y los empobrecidos y excluidos. Ahora, con la ayuda de todo el personal que trabaja en los hospitales, centros de salud, residencias de ancianos, servicios esenciales, y con el esfuerzo de toda la población, saldremos de esta crisis sanitaria con mucho sufrimiento, dificultades y muertes. Pero nos quedará aún que vencer otra crisis social de proporciones desconocidas que nos está esperando ya. ¿Cómo salir de esta espiral de confinamiento, apatía, miedo e incertidumbre generalizada que no sabemos ni cuánto durará ni los efectos devastadores que traerá consigo a corto, medio y largo plazo? El Gobierno no puede fijar su mirada solo en salvar a la economía, como ocurrió en 2008. Es la hora de dar a la política un sentido humanitario y solidario para que nadie se quede atrás. Es la hora de rescatar a las personas", reclama el Foro Social.

En estos días además, como en las grandes catástrofes humanitarias, "surgen iniciativas asistenciales de todo tipo, (comedores sociales, voluntariado que ayuda a los que están en la calle, etc); creemos que algunas son necesarias para paliar las urgentes necesidades de las personas en la calle. Sin embargo, desde el Foro queremos buscar soluciones que, respetando la dignidad de las personas, ofrezcan una salida permanente a las mismas. Esta herramienta pensamos que puede ser la Renta Básica Universal, que nos exige un cambio fundamental en la manera de vivir: pasar de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida".

El Foro Social advierte que no se refiere a la "Renta Mínima de Inserción que algunas Comunidades Autónomas han puesto en marcha y que el Gobierno anuncia que está estudiando. Estas rentas, según la Coordinadora de Barrios Ignorados de Andalucía, y otros muchos colectivos, constituyen una de las piezas centrales que atrapa a los más humildes en la tela de araña de la precariedad. La dilación, el control social, la arbitrariedad, la estigmatización, el clientelismo son algunas de las características consustanciales a todas ellas”.

Por el contrario, "cuando proponemos la Renta Básica Universal o Entre Iguales, estamos pensando en una forma de sistema de seguridad social en el que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva”.

Es una herramienta que “garantiza unas condiciones materiales de vida digna y constituye un fondo de resistencia frente a la explotación laboral. Pero también atesora otra virtud, fundamental en este momento: es una medida estructural que ayuda a la transición emancipadora hacia otro modelo de sociedad. Llegan tiempos de alarma social, política y económica y parece que nada de lo que tenemos nos vale para dar respuesta digna a las personas empobrecidas, a la precariedad, y a las necesidades básicas que la sociedad en general necesita para ver realizado el más hondo sentido de su humanidad".

La viabilidad de la Renta Básica Universal "está sobradamente demostrada en estudios realizados, entre otras muchas personas por el profesor Daniel Raventós, miembro del Consejo Científico de ATTAC", por lo que el Foro Social aboga por "rescatar a las personas y establecer la Renta Básica Universal ya".