La Flave plantea acciones para que la ciudad salga de su situación de inmovilidad

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos ha querido hacer balance de la situación municipal antes de sus vacaciones de verano, que se prolongarán durante el próximo mes de agosto.

Para la entidad vecinal que preside Milagros Muñoz "el equipo de gobierno municipal ha suspendido algunas asignaturas y se lleva tarea pendiente para el verano. Entre otras tareas , está pendiente aún la aprobación del presupuesto municipal, tan necesario para el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudad, y que actualmente tiene paralizado a El Puerto".

La Flave lamenta que la ciudad siga sin tener aprobados los presupuestos locales

Según la junta directiva de la Flave "los grupos de la oposición municipal deberían plantearse presentar una moción de censura que pudiera traer un soplo de aire fresco a esta situación, o quizás el equipo de gobierno debería presentar una moción de confianza con respecto a este tema, para que cada concejal de la Corporación mostrase con su voto su disposición a que la ciudad avance".

Y es que, según los vecinos, "seguimos anclados en un impasse del que no logramos salir y la ciudad sigue padeciendo sus consecuencias, unas consecuencias que no asume nadie, pues todo el que no puede más o se equivoca dimite "por tal o cual razón", pero sin asumir la responsabilidad de sus actos, resultando muy barato", lamentan, en referencia a la reciente dimisión del concejal socialista Ángel Quintana.

Desde la Flave se preguntan si "en los aproximadamente diez meses que le restan al actual equipo de gobierno de su mandato habrá algún cambio más de concejal. ¿Tendremos cambios de rumbo? ¿Habrá presupuestos consensuados?… Estas y otras preguntas esperamos que se resuelvan tras el verano, y que el merecido descanso vacacional traiga nuevas esperanzas a la ciudad", dicen.

Mientras tanto, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos descansará de sus reivindicaciones durante todo el mes de agosto, "pero seguiremos atendiendo a la ciudadanía en todo lo que necesiten", anuncian.