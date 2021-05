La Flave muestra su satisfacción por el éxito y participación de la manifestación convocada por la plataforma ‘Soluciones para El Puerto'

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) ‘Sol y Mar’, ha valorado de forma positiva, en su reunión semanal, la manifestación convocada el pasado sábado 15 de mayo a través de la plataforma ‘Soluciones para El Puerto’, mostrando su satisfacción "por el éxito y la participación de los colectivos sociales, que pusieron en alza su malestar por la falta de atención que reciben del equipo de Gobierno, poniendo de manifiesto la poca utilidad de las visitas del concejal de Participación Ciudadana, Javier Bello, a los distintos barrios, porque siguen sin obtener respuestas a sus demandas".

La participación en dicha manifestación de unas 600 personas ha supuesto, según la Flave, "un éxito de movilización y reivindicación, por lo que se hace un llamamiento al alcalde, Germán Beardo, para que tome cartas en el asunto y no se esconda tras las redes sociales, porque ya se ha puesto en evidencia en distintas ocasiones que el tejido asociativo está pasando un mal momento, y más tras los más de catorce meses de pandemia, en los que las asociaciones han estado ayudando dentro de sus posibilidades", señalan.

La Federación valora "el ambiente amable, reivindicativo y de participación social reinante, en el que se desarrolló una marcha tranquila hasta el Ayuntamiento, para dar a conocer las necesidades de los colectivos y las exigencias que querían hacer llegar al equipo de Gobierno".

La Flave cree que el rumbo que hasta ahora ha tenido la gestión municipal "no es el más sensato. El equipo de Gobierno y sus actuaciones no van en la dirección correcta para satisfacer a la ciudadanía y solucionar las necesidades existentes. El Puerto no se hace grande por un alcalde, sino por su ciudadanía, asociaciones, comerciantes, colectivos, por tener unos buenos servicios municipales y los políticos tienen la obligación de propiciar todas las iniciativas que redunden en el bienestar de la ciudadanía", afirman.

Además, la Federación reivindica que se presente ya el borrador del Presupuesto municipal "que contemple la firma del convenio con el Ayuntamiento, comprometido por Beardo siendo candidato por el PP a la Alcaldía, con su firma del manifiesto de cara a las elecciones municipales de 2019". Además, exige que se sigan dando los pasos administrativos de fiscalización y justificación de las subvenciones y concesión de las mismas a las asociaciones de vecinos.

Con todo, la Federación se suma a las necesidades del resto de colectivos participantes en la manifestación del sábado, como colectivos sociales, de salud, asociaciones de protección de animales, del medio ambiente, colectivos libres, agrupaciones de padres y madres, de ayuda a los más desfavorecidos y trabajadores municipales.