La Flave anima a dedicar el aplauso de este domingo a los fallecidos por la pandemia.

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) ‘Sol y Mar’ lanza una propuesta a la ciudadanía, que confía que sea secundada por las asociaciones de vecinos y los portuenses, para que este domingo 19 de abril el aplauso de las 20:00 horas se dedique a las personas que han perdido la vida en este mes de confinamiento debido al Covid-19, así como a sus familiares.

Además, la Federación solicita añadir a esta dedicatoria un minuto de silencio, que todos los que así lo deseen guarden tras el aplauso, en señal de luto. También anima a colocar un crespón negro, en señal de luto, en el balcón o ventana de cada vivienda.

La Federación considera que también hay que tener en cuenta a aquellos que han perdido la vida a consecuencia de contraer el virus y no superarlo, así como a las personas que han fallecido por otras circunstancias. Tanto unos como otros no han podido ser despedidos por sus familias y allegados, no han podido tener una despedida digna, por todo ello se entiende que hay que rendirles homenaje.

La junta directiva confía en que los balcones no solo se llene de artistas, de juegos, de canciones, de animación, de música, de recitales, sino también de apoyo a aquellas familias que lo están pasando mal por la pérdida de algún ser querido.

Por supuesto, la Federación sigue entendiendo necesario el aplauso de las 20:00 horas de todos los días a los sanitarios, que son los que salvan vidas y hacen de mediadores entre los enfermos y sus familias, los que dan calor y aliento a los que se encuentran hospitalizados, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por la labor encomiable que hacen día a día para velar por la seguridad de todos los ciudadanos, a los trabajadores de supermercados, y en general a todas aquellas personas que se exponen todos los días para que los demás ciudadanos puedan continuar con su confinamiento y preservando su salud.

Pero entienden que no puede ser que esta pandemia se lleve por delante vidas y las veamos como meras estadísticas. "Esta pandemia se lleva a los indefensos, a los fuertes, a los débiles, a los mayores que levantaron el país tras una guerra, pero también a los jóvenes que son nuestro futuro, se lleva a los enfermos y a los que estaban sanos…no hace distinciones, por eso queremos rendirles homenaje, para que no queden como una fría cifra en cada informativo”.

Por todo ello, la entidad confía en que este llamamiento surta efecto entre los portuenses y se pueda repetir de manera periódica todos los domingos, en que el crespón negro luzca en cada balcón.