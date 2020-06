La Flave exige la firma del convenio y el pago de las subvenciones a las asociaciones

La Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) Sol y Mar ha registrado este miércoles en la OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía) un escrito dirigido al alcalde, Germán Beardo, como representante del equipo de Gobierno, con el apoyo y la firma de las asociaciones de vecinos, para exigir que se rubrique el convenio de colaboración y el pago de las subvenciones a las asociaciones.

El pasado 4 de junio, las asociaciones de vecinos, reunidas con la federación, acordaron dar forma a un escrito para pedir, de manera formal, al equipo de Gobierno, la firma del convenio de colaboración con la Flave.

En el mismo se exige que el equipo de Gobierno "muestre su firme compromiso con el movimiento vecinal portuense y sus representantes, con la firma del convenio con la Federación, una entidad que ha realizado un arduo trabajo desde el día posterior a la elección de la nueva junta directiva, para la elaboración del convenio con todos los documentos y requisitos solicitados, como fiel reflejo del compromiso adquirido en la firma del Manifiesto Ciudadano, en abril de 2019, cuando Germán Beardo era candidato a la Alcaldía, para que fuera efectivo el 1 de enero de 2020".

Si este compromiso no se materializa, o el equipo de Gobierno no ofrece una respuesta a este escrito, las asociaciones de vecinos y la Federación han acordado llevar a cabo otro tipo de medidas, "que se irán poniendo en marcha en las próximas semanas, pues una vez pasado el peor momento de la pandemia sanitaria consecuencia del Covid-19". La Federación considera que "hay que volver a reactivar la ciudad, y ya no vale que el equipo de Gobierno deje de atender otras cuestiones que también son importantes para seguir creciendo y construyendo".

El movimiento vecinal se ha mostrado muy concienciado con la situación económica y social sufrida estos tres meses de pandemia, pero la federación "también lamenta que este problema sea la excusa constante del equipo de Gobierno para no hacer frente a sus compromisos con los vecinos y sus representantes, a pesar de estos son sus oídos, sus ojos, sus pies y sus manos en los barrios, pues son los que hacen de enlace entre los ciudadanos y la administración. Gestionan los problemas, necesidades y sugerencias de los barrios; apoyan al Ayuntamiento en la detección de las actuaciones que hay que llevar a cabo; crean una red de colaboración entre los vecinos más vulnerables; y llevan a cabo actividades para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos".

Además, señala la Flave, "es justo recordar que ha habido tiempo suficiente antes de la pandemia de firmar el convenio, pero ha faltado voluntad, ya que se han ido poniendo trabas en el procedimiento necesario para dicha firma".

Por otro lado, "y siendo igual de importante, es necesario aclarar la justificación de las subvenciones de las asociaciones vecinales, dado que se les exige la justificación de mantenimiento y funcionamiento, y al día de hoy aún no se ha recibido la subvención de este año, que es fundamental para el día a día de las entidades vecinales".

El equipo de Gobierno, insiste la Flave, "tiene que reconocer su compromiso con el movimiento vecinal, y si está de lado del mismo, tendrá que cumplir con todo lo que está pendiente, o bien, posicionarse y dejar clara su postura contraria a este movimiento y la participación ciudadana. Es hora de que el alcalde y el equipo de Gobierno den la cara ante el movimiento vecinal, y cumplan con las promesas realizadas de forma pública", concluyen.