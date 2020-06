Firmado el contrato de Salvamento y Socorrismo para la temporada de verano

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, anuncia que este jueves 25 de junio ha firmado la adjudicación del contrato de Salvamento y Socorrismo para esta temporada estival.

Igualmente, señala el primer edil de la ciudad que se está concluyendo la instalación de los botiquines y las torretas en el litoral portuense para tener todo listo a su llegada.

Cabe reseñar que este verano habrá 6 botiquines ubicados en la playa de Valdelagrana, La Puntilla, La Muralla, el Buzo, Las Redes y Fuentebravía y siete torretas: dos ubicadas en Valdelagrana, una en La Puntilla, una en la Muralla, dos en la Playa de Santa Catalina y una en Fuentebravía. Además, el litoral portuense tendrá una ambulancia medicalizada prestando servicio permanente.

Germán Beardo aprovecha la ocasión para aclarar que, aunque muchas veces los plazos administrativos no ayudan, este fin de semana habrá socorristas en la costa de El Puerto, es decir, sólo semana y media después de la fecha programada para el inicio de la temporada de playas, que se sitúa el 15 de junio.

Germán Beardo destaca que también en los próximos días el Ayuntamiento de El Puerto recepcionará 3 vehículos Pick-up, 2 quads y 12 tubos de rescate acuático que complementarán los recursos municipales, para reforzar el dispositivo de seguridad en las playas.

El alcalde de El Puerto recuerda que "hasta hace unos días nos encontrábamos en Estado de Alarma, condicionados por las disposiciones del Gobierno de la Nación, con una situación de pandemia mundial y con los plazos suspendidos durante tres meses por Decreto del Gobierno estatal; que ha afectado a todos los ayuntamientos no sólo al de El Puerto, donde las administraciones locales estábamos bajo el mando único del Gobierno de la Nación".

Germán Beardo explica que aún hoy "son muchísimas las poblaciones que se encuentran sin socorrismo y salvamento en su litoral; ya que este servicio municipal no se consideraba esencial en el Real Decreto del Estado de Alarma, de ahí que ha sido inviable su contratación hasta que no se han vuelto a activar los plazos administrativos, ni se podía fijar la fecha de inicio del contrato, requisito imprescindible para realizar una licitación". Situación que en el caso de El Puerto "se ha ralentizado todavía más cuando la empresa que ha ganado el concurso declinó formalizar el contrato en el último momento", es decir, el último día del plazo para presentar la documentación exigida que llevaría a la formalización de la contrata.

Germán Beardo destaca que, "a pesar de las muchas declaraciones vertidas durante estos días, que afirmaban que otras ciudades tenían activo el contrato, entendemos que ha sido porque estas localidades costeras lo tenían licitado con contratos plurianuales" y, por tanto, ya estaba licitado.

El alcalde ha querido agradecer públicamente "la labor realizada por parte de los técnicos municipales que han trabajado en este proceso, a la Concejalía de Seguridad, encabezada por Marina Peris, y a la de Contratación, con el teniente de alcalde Javier Bello al frente, por el esfuerzo realizado en los últimos días para tener este servicio municipal lo antes posible".

Por último, agradece la paciencia que han tenido los portuenses durante esta última semana en la que reitera que como primer edil de la ciudad es el primer interesado en contar con salvamento y socorrismo en las playas; "pero una vez más se demuestra que los tiempos, plazos administrativos y la burocracia mandan sobre la voluntad política".