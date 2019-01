La Fiesta de los Patios está dedicada este año al cante y el baile flamenco

La Fiesta de los Patios se ha hecho mayor, pero a la vez rejuvenece cada año, buscando la unión entre la tradición y la vanguardia, entre lo antiguo y lo nuevo. La fiesta cumple ya su edición número 21 y será de utilidad, como otros años, para dar a conocer entre portuenses y visitantes, esas joyas visibles u ocultas dispersas en la ciudad, que son sus jardines urbanos, remansos donde disfrutar de la contemplación y el sosiego, pero también del arte y la cultura. La fiesta está dedicada este año al cante y el baile flamenco. Tanto uno como otro, tienen todos los años una gran presencia en la fiesta, que se celebra del 16 al 19 de mayo, ya que es raro el patio en el que no hay alguna actuación relacionada con el flamenco.

La novedad este año es que las actuaciones de cantaores, escuelas de baile y artistas de una y otra disciplina, se extenderán a lo largo de toda la jornada durante los días de fiesta, de manera que el visitante podrá disfrutar de una actuación casi a cualquier hora, cuando hasta ahora dichos espectáculos quedaban relegados al horario nocturno, mientras que las horas de luz se reservaban para hacer las visitas de rigor a los patios y disfrutar contemplando el atractivo singular que se encierra en todos y cada uno de ellos.

Aunque el programa no está completamente cerrado aún, la fiesta de los patios, antesala de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto (que será en últimos días de mayo y primeros de junio), se presenta prometedora y con seguridad superará la participación de 24 patios de hoteles, edificios oficiales y de particulares que participaron en el año 2018.

Como anticipo de la cita de primavera, en el que se puede considerar su primer acto, mañana viernes se presenta en la Bodega de Mora de Osborne el cartel de la Fiesta de los Patios Portuenses 2019. A la presentación han anunciado su asistencia el alcalde de El Puerto, David de la Encina, y el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses, José Ignacio Delgado Poullet, Nani, entidad que organiza la cita de manera conjunta con la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento y un amplio número de empresas colaboradoras. El acto dará comienzo a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo de la bodega.

Como no podía ser menos en una fiesta dedicada al cante y el baile flamenco, el acto, que estará conducido por Clotilde Vela Hidalgo, se abrirá con un espectáculo de baile y castañuelas a cargo de Carmen Carreto y su hija. A continuación habrá unas palabras del presidente de Amigos de los Patios, para pasar posteriormente a la presentación del cartel anunciador de la fiesta, obra del acuarelista Javier López, que ha diseñado de manera altruista el dibujo divulgativo. El cartel se podrá conocer mañana en este acto, pero no se ha editado aún, ya que los organizadores quieren sacarlo a la calle cuando se vaya acercando la fiesta, y además distribuirlo por establecimientos comerciales, hoteles y hostelería, así como en otras ciudades, para dar mayor difusión al encuentro y que los carteles no sean acaparados por coleccionistas antes incluso de la celebración de la fiesta. Pese a ello, se han editado unas tarjetas que los asistentes podrán adquirir, colaborando así con su aportación en la organización del evento.

Tanto la presentación del cartel como el pregón estarán a cargo del periodista y bloguero José Pablo García, que hará una semblanza del autor. El pregón de José Pablo García, autor del blog A tomar por mundo, especialistas en creación de contenidos de blogs de viajes, y director de un master para blogueros de España en la Escuela de Negocios de Sevilla, será intergeneracional, donde las redes sociales estarán muy presentes, y en el que mediante los nuevos formatos de comunicación hablará “desde El Puerto para el mundo”. La intención del bloguero es implicar a la gente joven en la fiesta de los patios, ofreciendo para ello “un pregón dinámico y del siglo XXI”, donde enlazará el concepto tradicional de patio con una visión más universal y cosmopolita de estos espacios urbanos, que ya fueron visitados por un grupo de blogueros durante el Travel Blogger Forum celebrado en 2018 en El Puerto.