Eximen de responsabilidad a la Junta por la muerte de un menor

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen tras la petición realizada por los padres de un niño de 13 años de edad que falleció ahogado en la playa de Valdelagrana en mayo del pasado 2018. La emisión de este dictamen se había solicitado por parte de la Consejería de Educación y Deporte, toda vez que la familia del menor había solicitado responsabilidad patrimonial a la administración pidiendo una indemnización de 175.000 euros.

El 30 de mayo de 2018 el menor se encontraba al cargo de sus profesores del IES San Pablo de Sevilla, disfrutando de una visita del centro educativo a las instalaciones del parque natural de Los Toruños, al término de la cual los estudiantes se dieron un baño en la cercana playa de Valdelagrana, con la autorización y en presencia de los docentes, cuando se produjo el fatal accidente.

Los padres del menor solicitaron el resarcimiento del daño moral padecido, considerando que los profesores al cargo de la excursión no habían cumplido con su deber de vigilar a los estudiantes. De esta forma, consideraba la familia que el fallecimiento del menor ocurrió por un anómalo funcionamiento del servicio público educativo.

Los padres alegaron que la autorización para la que prestaron su consentimiento fue para una actividad extraescolar consistente en realizar el sendero de Los Toruños, por lo que no se consideraron informados de que se les permitiría el baño en la playa a los estudiantes.

No obstante el Consejo Consultivo entiende que no existe fundamento para declarar la responsabilidad, dadas las circunstancias concurrentes, entre las que se encuentran la programación de la actividad con un número suficiente de profesores, la edad de los alumnos, la falta de peligrosidad del baño por las características de la playa y las indicaciones de los profesores bajo cuya vigilancia se desarrolló el baño a escasos metros de la orilla, sin que en ningún momento se haya probado falta de vigilancia. De hecho, varios testigos declararon que una de las profesoras estaba a escasos metros del menor y que este no estaba a una profundidad tal que pudiera considerarse peligrosa, pues estaba con el agua por la cintura.

Por razones que se desconocen es probable que el menor perdiera el conocimiento de manera súbita, falleciendo después por ahogamiento, “pues resulta casi imposible que la muerte se produjera directamente por ahogamiento sin haber perdido previamente el conocimiento”, se indica en el dictamen. También se recoge que aunque la actividad diseñada era un paseo por Los Toruños, se contemplaba además una breve visita a la playa, así como que los menores llevaban de casa bañadores y ropa de repuesto.

Por todo ello, el Consejo ha desestimado la petición de los padres y no ve responsabilidad patrimonial por parte de la administración educativa.