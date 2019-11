Estudiantes del Luisa de Marillac, en Polonia

Cuatro alumnas y cuatro profesoras del colegio Luisa de Marillac han regresado de Szarów (Polonia), tras la primera movilidad del proyecto Erasmus+.

El pasado 2 de noviembre y hasta el 9 del mismo mes cuatro alumnas de 1º y 2º ESO y cuatro profesoras de las distintas etapas del centro portuense Luisa de Marillac se embarcaron en la primera movilidad del programa Erasmus+, que tuvo lugar en la localidad de Szarów, Polonia. Allí tuvieron la oportunidad de convivir con alumnos de su edad de Rumanía, Turquía, Lituania, Grecia, y del mismo país anfitrión. Durante esos días las participantes han tenido la oportunidad de llevar a cabo actividades educativas (diseño de mindmaps y Webquest), excursiones a Cracovia y las Minas de Sal, y de convivencia con los alumnos de los otros centros; todo ello con el inglés como idioma de fondo.

Los coordinadores del programa se han reunido en esa misma localidad para dar continuidad al mismo y organizar la próxima movilidad que tendrá lugar en Turquía durante el mes de marzo.

El proyecto The Joy of Exploring the European Cultural Heritage through New Educational Methods está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.