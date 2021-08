Entidades, asociaciones y partidos se reúnen para preparar la manifestación de este sábado en El Puerto

Asociaciones, entidades y partidos políticos realizan los preparativos para la manifestación reivindicativa que recorrerá este sábado, día 28, las calles de la ciudad de El Puerto de Santa María para protestar "contra el abandono de la ciudad". Se trata de la segunda marcha organizada en este año 2021 para reclamar la mejora de la gestión municipal en asuntos como la limpieza, la seguridad, la relación con la Policía Local, y otras cuestiones como la falta de presupuesto municipal o la entrada al casco urbano por Pozos Dulces, que sigue levantada por las fallidas obras del parking.

La anterior marcha de protesta tuvo lugar el 15 de mayo, organizada por la plataforma 'Soluciones para El Puerto', y centró sus reclamaciones especialmente en el pago de las subvenciones municipales a las asociaciones y entidades ciudadanas.

Las entidades, colectivos y partidos de la oposición adheridos a dicha plataforma se reunieron en la tarde de ayer, miércoles, en el centro cívico Augusto Tolón, donde alrededor de una treintena de personas en representación de 25 colectivos y partidos de oposición municipal decidieron fijar una posición común y mantener la convocatoria en la fecha y hora en que está convocada. De esta forma, la manifestación saldrá de las inmediaciones de la Plaza de Toros a las 11:00 horas, recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad y tiene previsto llegar a la Plaza de Isaac Peral a las 14:00 horas.

Diferentes colectivos han mostrado su adhesión a esta marcha de protesta, entre los cuales se encuentra Ecologistas en Acción, que está "de acuerdo con el planteamiento de la convocatoria de lamanifestación, ya que, sobrepasado el ecuador del mandato del actual gobierno local, la ciudad no solo no ha mejorado, sino que el deterioro ha sido lesivo en todos los aspectos".

Par los ecologistas "son incontables los casos de incumplimientos, mentiras y montaje de chiringuitos de este equipo de Gobierno, que ha demostrado no saber y no han querido escuchar a nadie. Su nula preparación les ha bastado para paralizar, destrozar, ensuciar y malgastar las capacidades de la ciudad; los portuenses no nos lo merecemos, ni los que les votaron ni los que no lo hicieron, solo han sabido sumirnos en el desorden", denuncian.

Ecologistas en Acción ha dirigido al alcalde numerosos escritos "solicitando reuniones para tratar temas de interés general y nunca hemos sido atendidos. Nos consta que muchas otras asociaciones también han sufrido este desprecio, que, en algunos casos, ha provocado el cierra de los servicios elementales que venían prestando".

Los ecologistas valoran de forma positiva "que un grupo de ciudadanos y ciudadanas se decidan a actuar, y las entidades sociales y vecinales debemos apoyar esta iniciativa. La agenda de las asociaciones es la de la ciudadanía. Y la ciudadanía la componemos más personas que las asociadas en los distintos colectivos".

Ecologistas en Acción hace una llamada "para que la ciudadanía participe en esta manifestación y exijamos soluciones reales para El Puerto, y que el equipo de gobierno pase de la propaganda y la autocomplacencia, a una acción decidida para solucionar los problemas y atender las demandas ciudadanas".