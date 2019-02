Enrique Bartolomé se suma al proyecto de Ciudadanos El Puerto

Enrique Bartolomé se incorpora al proyecto de Ciudadanos en El Puerto. El conocido abogado portuense ya militaba en la formación naranja desde hace tres años, cuando durante su residencia en la capital de España comenzó a colaborar con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Enrique Bartolomé cuenta con experiencia política municipal, ya que en el año 1979 se afilió a la Unión de Centro Democrático (UCD), llegando a ser miembro del comité local del partido en El Puerto. Tras abandonar esta formación en 1982 participó en la fundación del Centro Democrático y Social (CDS) y en 1987 ocupó el número dos de la candidatura a las elecciones municipales por la formación que lideraba Adolfo Suaréz, uno de sus grandes referentes políticos. En aquellas elecciones resultó elegido concejal, siendo portavoz adjunto del grupo municipal. En el año 1991 dimitió del cargo de concejal y ocupó en las elecciones locales de ese mismo año el número tres en la candidatura del Partido Andalucista, abandonando la política en 1992.

Este periódico ha podido hablar con el abogado y a la pregunta de los motivos que le han llevado a dar este paso, responde que “siempre me ha gustado participar en los asuntos de la ciudad en la que vivo”.

Ciudadanos es de los pocos partidos que todavía no ha iniciado el proceso para la elección de sus candidatos a las elecciones municipales, aunque este mismo fin de semana se reúne en Madrid el Consejo General del partido, que debe aprobar el reglamento que guiará las primarias y las fechas de su celebración. En el caso de El Puerto no habrá proceso de primarias, al contar la agrupación local con menos de 400 militantes.

La elección de los candidatos se producirá previsiblemente a finales de febrero o principios de marzo, con un cierto retraso sobre lo previsto debido a la entrada de Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía.

En cuanto a su posible interés en ser candidato a la Alcaldía portuense, Enrique Bartolomé afirma que “no creo que lo importante sea el candidato, sino el equipo que vaya en la candidatura. Ciudadanos siempre se ha caracterizado por presentar equipos humanos competitivos y cualificados. En la agrupación de El Puerto hay personas muy capaces y con mucha ilusión. Lo importante es hacer una candidatura de personas competitivas y capaces”, afirma.

El abogado portuense añade que “estaré donde Ciudadanos entienda que debo estar por mi experiencia y capacidad. No he venido a vivir de la política. Mi vida laboral y profesional la tengo resuelta y este paso que he dado ha sido consecuencia del abandono que sufre nuestra ciudad. Siempre me dolió El Puerto”, asegura.