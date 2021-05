Elogio del arte y la creatividad desde el Bachillerato

Si pensamos que sólo la economía, la política o la ciencia sostienen el sistema social en el que nos encontramos, estamos muy equivocados. El arte y la cultura también debe estar en un lugar preponderante para dar espíritu y emoción a la vida que ejercemos a diario. Digo más, enseñar estas disciplinas en cierto modo contestatarias en estos momentos de cháchara y devaluación, se hace si cabe con un mayor valor pedagógico para poner el andamiaje apropiado a los alumnos que un día no muy lejano serán hombres y mujeres de bien, profesionales que sepan alejarse de las impostaciones.

Realizar una actividad expositiva durante dieciocho años seguidos (excepto el pasado curso por lo ya sabido) es de un gran valor y arrojo. El centro de enseñanza Pintor Juan Lara a través de su Bachillerato de Arte, está realizando con ello un extraordinario ejercicio público con la exposición Bacharte, en la que 60 alumnos cuelgan sus trabajos realizados en el devenir de las clases y en la que en un gran friso se encuentran colgadas en las paredes del Alfonso X El Sabio en pleno diálogo; la pintura, el dibujo, la fotografía… en más de un centenar de piezas de gran originalidad y plasticidad. El merito es de ellos sin lugar a dudas, pero también del cuerpo de profesores que capitanean la iniciativa y que está camino de cumplir dos décadas; Joaquín, Agustín y Juan Carlos (así como otros profesores del mencionado centro de enseñanza secundaria) son merecedores del premio a la constancia y el buen hacer, dando con ello la primera posibilidad, la alternativa artística, para que estos jóvenes muestren sus creaciones de una manera digna, meditada y pensada, que ya quisieran muchos galeristas mostrar el arte como lo hacen año tras año.

La lista de estos creadores de 16, 17 años, es larga, y su participación es de gran implicación, me consta. En palabras de los profesores “está siendo un año difícil, sobra decirlo, pero la fuerza creativa de nuestros chicos y chicas no decrece. Sus ganas de hacer, su entusiasmo y esa ilusión del descubrimiento constante les ha dado el impulso necesario para sobreponerse a semipresencialidad y mascarillas, a distancias y asepsias, porque no hay mayor valor para un artista que la sinceridad y sinceridad es lo que asoma tras la mirada limpia y la entrega sin reservas de nuestros alumnos y alumnas”.

Paisajes, retratos, bodegones y vanitas, conversan y se bifurcan por caminos vecinales desde la mirada edénica e inocente de artistas que aún no han tomado un lenguaje determinista e identitario, pero se deja ver y florecen en sus obras los primeros compases para poder encender una pirotecnia visual y metafísica que puede ser, si quieren, de largo recorrido.