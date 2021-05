El Puerto recuerda su Feria de Primavera, aún sin pisar el albero de Las Banderas

El Puerto debería estar viviendo este fin de semana su principal fiesta, la Feria de Primavera, que por culpa del dichoso coronavirus no se celebra por segundo año consecutivo.

A pesar de la ausencia de la cita festiva la Feria sigue muy viva en el espíritu de los portuenses y durante estos días se respira un ambiente festivo en las calles, con tiendas y negocios decorados con farolillos, catavinos y botas y con las sevillanas flotando en el ambiente.

Muchos negocios hosteleros se han sumado también a este homenaje a la Feria que no pudo ser y ofrecen Fino y rebujito, así como menús típicos de esta fiesta en el que no faltan la tortilla y los pimientos fritos.Este sábado además se han dejado ver algunos trajes de flamenca en las calles, como ocurrió en el caso de la taberna La Solera, en la calle Ganado, un coqueto rincón que se había engalanado para recordar el ambiente de Las Banderas. Allí se dieron cita dos amigas, una inglesa y otra americana, que no dudaron en ponerse sus trajes de gitana, extrañadas porque no fueran más las portuenses ataviadas con sus trajes.

También en la plaza de abastos se ha sumado a esta iniciativa y exhibe estos días decoración feriante, como ha destacado el concejal de Fiestas, David Calleja, que ha agradecido la colaboración de los placeros, los trabajadores de la plaza y los técnicos de la Concejalía de Comercio.

Cabe recordar que este lunes, 17 de mayo, no será fiesta local -aunque no hay colegio- al haberse trasladado este festivo al próximo 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.