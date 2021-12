Ecologistas y vecinos paralizan una tala de pinos en la Barriada de El Pilar, en El Puerto

Ecologistas en Acción ha criticado la tala de pinos que se ha realizado en la Barriada de El Pilar, donde se han suprimido cuatro ejemplares en una de las plazoletas. Los hechos comenzaron en la mañana del miércoles, cuando recibieron información/denuncia de vecinos de dicha barriada "alertando que se estaban desarrollando trabajos forestales de una envergadura tal que se habían eliminadovarios ejemplares de pinos de gran porte", a su entender todos sanos. Esta barriada, que existe desdehace unos 60 años, mantiene como identidad propia una imagen arbórea, en su interior, y en su entorno.

En el año 2016 la comunidad de vecinos sugirió la necesidad de "podar", no "talar", las ramas de algunos pinos que rozaban alguna fachada, no siendo atendidos en aquella fecha. De nuevo, en octubre de 2021 se dirigieron al área de Medio Ambiente informando que "en Glorieta Fortuny, 1, existe un pino enorme que invade la azotea", y recordando que "dimos aviso ya en 2016 y no se hizo nada. Ya impide hasta el descanso porque hace mucho ruido cuando hace viento, posibles daños al edificio de Fortuny 1”.

Los ecologistas subrayan que esta petición "no tiene ningún parecido con los trabajos realizados, pues lo que se solicitó fue una poda y no una tala, que además se ha extendido y excedido muy ampliamente", señalan.

Los ecologistas añaden además que los trabajos "comenzaron sin información ni razonamiento alguno" y, a las dudas de los vecinos, la justificación que de palabra les han dado es, que "era necesaria para la accesibilidad de vehículos de bomberos... Y se desconoce si han imperado criterios de mejora ambiental para esta actuación, pues no se observa que existan ejemplares envejecidos, enfermos o con plaga alguna y, tampoco observa daños en edificios, ni existe proyecto de posibles obras".

En la mañana de ayer, jueves, miembros de Ecologistas en Acción se personaron, junto con algunos vecinos, en el lugar de tala, pidiendo la interrupción de los trabajos hasta que no se personara un responsable del Ayuntamiento "a comprobar qué se estaba haciendo y explicar esta tala indiscriminada". "No se presentó nadie, pero sí lo hizo la Policía Local para identificarnos, a quienes, de manera dialogante, manifestamos que no es éste un problema de Orden Público, pues la Policía Local no conoce técnicamente el asunto ni tiene el expediente".

Los ecologistas entienden que son los responsables del área de Medio Ambientes quienes deben explicar a los ciudadanos la gestión realizada. No obstante, "al insistir al responsable de la empresa concesionaria de parques y jardines que estaba realizando la tala en solicitar la presencia de una persona responsable del área de Medio Ambiente, le contestaron telefónicamente que no iba a acudir nadie. Una falta de respeto a la ciudadanía y un ejemplo más de una prepotencia inadmisible en una administración que debe regirse por la participación y la transparencia". Al final, al no acudir ningún responsable municipal, la tala quedó paralizada, y los trabajadores abandonaron la zona.

Ecologistas en Acción ha registrado un escrito solicitando que se les aporte el expediente correspondiente, solicitud, permiso, informe favorable de necesidad de tala que acompañe las diferentes peticiones que pudieran haberse realizado y, la paralización de los trabajos, "aunque como siempre los errores de estas actuaciones relámpago no tienen reparación".

Según subrayan los ecologistas "la política forestal en nuestro término desde hace más de 30 años está desfasada, es deficiente y se actúa a salto de mata bajo la presión de quejas indiscriminadas a veces caprichosas de algún vecino con fundamentos particulares y no de interés general". "Está huérfana de un Plan Director de Arbolado que se ha expuesto reiteradamente en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, deficiencia reconocida pero sin muestra de interés para su elaboración, que marque las pautas de espacios, especies, saneamiento, tratamientos, alcorques… a desarrollar mediante un proceso de diagnóstico de la situación actual del Patrimonio Forestal de El Puerto y, de consulta y participación. Los árboles son muy importantes y necesarios en el espacio urbano", concluyen.