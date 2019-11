Ecologistas y usuarios del Club Náutico denuncian el vertido de suciedad al río

Ecologistas en Acción y usuarios del Club Náutico han denunciado el vertido de suciedad que se ha producido esta mañana a las aguas del río Guadalete, en las inmediaciones de la estación de bombeo de la cale Aurora.

Según estos usuarios, hasta el río han llegado compresas, condones, restos de detergente y todo tipo de suciedad procedentes de dicha estación de bombeo, tras las intensas lluvias caídas durante la pasada noche y toda la jornada de hoy.

Ecologistas en Acción, por su parte, ha culpado a Aqualia de lo ocurrido y no se explica que se haya producido este vertido, a pesar de la existencia de un tanque de tormentas en la depuradora de Las Galeras que supuestamente se construyó para evitar este tipo de situaciones.

Por su parte desde la empresa local de aguas, Apemsa, han explicado que "la margen derecha de la ciudad no tiene una red separativa, es decir, por la misma tubería llegan a la estación de bombeo de la calle Aurora tanto las aguas residuales de las viviendas, como las aguas pluviales cuando llueve".

Continúan explicando desde Apemsa que "la estación de bombeo de Aurora tiene dos depósitos: uno de residuales y otro de pluviales. Cuando llueve de forma torrencial, como hoy, el caudal del depósito de aguas residuales sube por encima del nivel de seguridad y, únicamente entonces, se activa una bomba que traspasa el exceso de agua a la cántara de pluviales, que desagua en el río a la altura del Club Náutico en Bajamar".

Esta situación "es puntual y sólo se produce cuando la punta de lluvia es excesiva. Se trata de una medida de seguridad cuando las alcantarillas tragan demasiada agua y es necesaria para que el agua no retroceda y vuelva a salir por los imbornales, anegando las calles y viviendas", explican desde la empresa de aguas.

se han recogido 54 litros por metro cuadrado a las once de la mañana de este jueves

Aproximadamente a las 11 horas de hoy jueves, 21 de noviembre, el pluviómetro de Apemsa ha detectado que caían 54 litros por metro cuadrado. "Lógicamente, las medidas de seguridad han actuado", señalan.

En cuanto al tipo de vertido, añaden desde la empresa que "las aguas que se han arrojado al río se denominan grises y tienen un grado de dilución suficiente para que no sean contaminantes. Esto no quita que la cántara de residuales contenga algunos sólidos (como compresas, condones, colillas, etc) que es inevitable que también salgan en la descarga", justifican, explicando también que el tanque de tormentas se utiliza pero en estas ocasiones de lluvia intensa no evita este tipo de situaciones.

Una vez normalizada la situación, cuando el nivel del agua baja, la bomba de pluviales deja de actual y las aguas residuales vuelven a ser bombeadas a la depuradora.

"Aunque este es uno de los aliviaderos más importante, existen 18 más ubicados a lo largo del margen del río, además de en distintos puntos del litoral. Sin estas instalaciones, la red de saneamiento no podría recoger las aguas de lluvia a la velocidad necesaria, se colapsarían y la ciudad entera se inundaría. Estos aliviaderos están recogidos en la autorización de vertidos de aguas al Dominio Público Marítimo Terrestre otorgado por la Junta de Andalucía", concluyen desde la empresa.