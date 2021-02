El Puerto: Ecologistas en Acción propone una nueva ordenación en La Puntilla para eliminar el uso residencial

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito de La Puntilla, actualmente en trámite, para proponer una nueva ordenación de estos suelos, potenciando los usos públicos y eliminando los residenciales.

Estos terrenos, con una superficie de 113.648 m2, estaban adscritos a usos portuarios, aunque ante su innecesariedad, se han venido destinando en parte a usos deportivos, estando otras zonas sin uso alguno. Estos terrenos incluyen un pinar, una parcela de antiguas viviendas demolidas, una zona cubierta de acacias y otros espacios abiertos, unos desarbolados y otros con ejemplares de palmeras y plátanos de paseo.

Toda la zona era de Dominio Público Marítimo-Terrestre, que pasó en 1946, sin coste alguno, a depender de la Autoridad Portuaria, hasta que se desafectó en 2014. Actualmente son bienes patrimoniales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), es decir, siguen siendo de propiedad pública.

Ecologistas en Acción ha venido defendiendo que los terrenos públicos deben destinarse en su totalidad a usos de interés público, en contra de la intención de la APBC y del Ayuntamiento, "que han pretendido especular con los mismos", afirman.

El equipo de Gobierno del mandato 2011-2015 intentó clasificar la mayor parte de la zona exterior al polideportivo como hotelera, pero esta propuesta no se incluyó en el PGOU al ser todavía suelos portuarios. Una vez desafectados, la APBC y el Ayuntamiento firmaron en 2018 un convenio urbanístico, por el que éste se comprometía a modificar el PGOU para adscribir nuevos usos, entre los que se incluyeron los hoteleros y residenciales, con unas previsión de construcción de 268 viviendas de VPO.

Estas viviendas están, para los ecologistas, "totalmente injustificadas, siendo un caso palmario de especulación urbanística en suelos públicos. El PGOU de El Puerto contempla la construcción de 21.045 viviendas, unas previsiones totalmente sobredimensionadas, de las que un tercio son de VPO. Cumplido ya el segundo cuatrienio, no se ha construido prácticamente ninguna. Por tanto, esta actuación residencial no tiene justificación de ningún tipo, ya que no está contemplada en el actual PGOU, en el que existen previsiones más factibles que no se han desarrollado, como es la zona de La Florida, donde está prevista la construcción de 3.360 viviendas, la mayoría de VPO. En el Estudio Ambiental de la modificación del PGOU ni siquiera se analiza esta alternativa", lamentan.

Los ecologistas recuerdan que "la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene monopolizada toda la margen izquierda del Guadalete, condiciona el uso del propio río, y ha ido rellenado playas, marismas y una zona de la Bahía para sus usos privativos, con un alto impacto ambiental y paisajístico. Por tanto, el puerto está en deuda con la ciudad y con sus habitantes, por lo que tienen una obligación política y social de compensar a la ciudad por las servidumbres que sufre sin obtener grandes beneficios, y esta cesión de terrenos al municipio es una buena oportunidad".

Ecologistas en Acción ha presentado una nueva propuesta de ordenación de usos para estos suelos públicos, consistente en dedicar "la práctica totalidad de estos terrenos a equipamientos deportivos, zonas verdes y huertos sociales, de los que El Puerto es muy deficitario y hay una gran demanda social. En todo caso, se podría admitir como suelo hotelero una parcela junto al paseo de la Puntilla. Pero en la modificación del PGOU hay que incluir como determinación vinculante que si no se ha desarrollado el suelo hotelero en el plazo estipulado en el programa de actuación, que no debería ser superior a cuatro años, se desclasificaría automáticamente y pasaría a Sistema General, sin derecho a indemnización alguna. Así se evitaría la práctica tan generalizada en El Puerto de desarrollar sólo los usos residenciales, dejando vacante los suelos hoteleros", explican.

Además, proponen incluir en la zona más cercana a la playa de La Puntilla una zona de regeneración ecológica, con la restauración de la antigua duna existente, como forma de prevención de los efectos de temporales, tsunamis y del cambio climático.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento que esta propuesta sea analizada en el estudio de alternativas, ya que supone una clara mejora social y medioambiental para estos terrenos públicos.