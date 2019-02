Ecologistas en Acción se felicita por la instalación de la primera fuente bebedero

Ecologistas en Acción ha calificado de "satisfacción" la inauguración de la primera fuente bebedero en la Plaza Tula Ruiz Golluri, ya que como dicen "comienza a ser una realidad nuestra propuesta para dotar a El Puerto de una red de fuentes bebederos de uso público y gratuito".

Desde la entidad recuerdan que "el acceso al agua potable en los espacios públicos de nuestra ciudad, mediante la instalación de fuentes bebedero fue una propuesta de nuestra asociación a los Presupuestos Participativos de 2017, propuesta que obtuvo gran respaldo de la ciudadanía".

Ecologistas considera que esta primera fuente "tendría que suponer el inicio de un proceso de instalación de fuentes públicas para poder beber agua en la calle en todo el término municipal, y así garantizar el derecho humano al agua potable reconocido explícitamente por la ONU y la OMS. Además, al ampliar a todo el territorio las fuentes públicas se evitará el uso de las contaminantes botellas de plástico en la calle, el litoral y zonas rurales, con gran beneficio para el medio ambiente, pues evitamos la contaminación por plásticos y microplásticos, y supondría un ahorro para las arcas municipales al disminuir el número de botellas de plástico en la basura".

Según anunció el equipo de gobierno, se van a instalar un total de 30 fuentes bebedero en toda la ciudad.

No obstante, los ecologistas se quejan de que "el equipo de Gobierno no ha contado con la entidad de la que ha partido esta iniciativa, ni en la inauguración de la primera fuente, a la que no hemos sido invitados, ni en la decisión sobre los emplazamientos donde se ubicará el resto. Tras las votaciones de los presupuestos participativos de 2017 el equipo motor nos informó que había sido la propuesta más votada, pero a partir de ahí no hemos tenido información alguna sobre su desarrollo. Nada se nos ha comunicado sobre su estado, lugares de ubicación, presupuesto total y de cada fuente, quién asume el gasto del agua, si ayuntamiento o Apemsa. Nada de nada, la participación se acabó en la votación", lamentan.

Por ello Ecologistas en Acción solicita públicamente participar en el diseño de la ubicación de las fuentes, así como en el seguimiento de la ejecución de este programa. "Pensamos que la participación, y esto es lo único que garantiza la democracia, también tiene que continuar más allá de la propuesta de los presupuestos participativos. En la Edusi ya propusimos la instalación de fuentes bebedero en todo el paseo fluvial del Guadalete. Queremos que esta fuente no sea un hecho simbólico aislado. En otras localidades como Madrid y Cádiz los ayuntamientos han instalado las fuentes en las calles como una conquista de la ciudadanía a algo tan básico como el agua. Esperemos y demandamos públicamente que El Puerto incluya y priorice en sus presupuestos anuales municipales la instalación de todas las fuentes necesarias".