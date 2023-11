Los ecologistas denuncian la pasividad de Diputación y ayuntamientos en la construcción de la Vía Verde de El Puerto a Sanúcar

El pasado domingo se celebró la X Marcha ciclista reivindicativa por la construcción completa de la Vía Verde desde El Puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrameda.

Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar y el grupo CANS de Chipiona eran los organizadores de la marcha en bicicleta para reivindicar la construcción del trazado verde que unirá la estación de tren portuense y Sanlúcar, pasando por Rota y Chipiona sobre la antigua traza del ferrocarril. En la actualidad están construidos y en uso dos tramos entre Rota y Sanlúcar, pero falta por completar el tramo de El Puerto a Rota de 20 kilómetros, y el tramo de Chipiona a Sanlúcar, de 4,5 kilómetros.

Como consecuencia de la inactividad municipal de los ayuntamientos implicados y, en especial de los de Sanlúcar y El Puerto, a propuesta de Ecologistas en Acción en el año 2017 el Consejo de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz presentó una propuesta para completar en su totalidad la Vía Verde Entre Ríos desde El Puerto hasta Sanlúcar.

La propuesta fue muy bien acogida por la Diputación Provincial de Cádiz, culminando con la elaboración por parte de la Fundación de Ferrocarriles Españoles del estudio de factibilidad para el acondicionamiento como Vía Verde de este trazado del ferrocarril en desuso. Este estudio ha sido sufragado por la Diputación y en el mismo se establece la perfecta viabilidad para la construcción de esta infraestructura.

Promovidas por la Diputación Provincial, se mantuvieron varias reuniones con los ayuntamientos implicados, Junta de Andalucía, con ADIF y la Fundación de Ferrocarriles Españoles que culminaron con la inclusión del proyecto constructivo en los presupuestos de 2022 de la Diputación Provincial de Cádiz. Después de más de 10 años de reivindicaciones y luchas de los grupos ecologistas, parecía que por fin se veía la luz al final del túnel y estaba encarrilado este proyecto tan demandado con la implicación de todas las administraciones.

Pero nada más lejos de la realidad, señalan los ecologistas, que lamentan que "a fecha de hoy, a finales del año 2023, lamentablemente el proyecto constructivo incluido en los presupuestos de 2022 no ha llegado a licitarse debido, en parte, a cambios en los responsables de la Diputación. Después de años de reuniones, solicitudes, reclamaciones e, incluso, acuerdos de plenos municipales, aún no se ha conseguido, como paso previo, la cesión de los terrenos pertenecientes a ADIF y la Junta de Andalucía para alojar la futura Vía Verde, sobre todo, por la falta de implicación de los ayuntamientos que son los que tienen que negociar esta cesión. En las últimas reuniones del Grupo motor los ayuntamientos no se han implicado lo suficiente y lleva más de un año sin convocarse el mismo a pesar de las solicitudes que hemos presentado ante la Diputación de Cádiz".

Igualmente, denuncian "la falta de mantenimiento de los tramos construidos -sobre todo, el de Rota- que ha culminado con el deterioro y cierre de los puentes de hierro que se encuentran ahora reparados pero paralizado su montaje desde el pasado verano, haciendo inviable el uso de este tramo de la Vía Verde. La reparación de los puentes nos ha costado a toda la ciudadanía una importante cantidad de dinero público que se hubiera ahorrado con un mantenimiento adecuado".

También consideran que "esta actitud de pasividad de las administraciones y, sobre todo, de los ayuntamientos, es una falta de respeto a la participación ciudadana, así como a la ciudadanía en general con incumplimiento de un acuerdo de un órgano como es el Consejo de Participación Ciudadana de Diputación y de varios acuerdos por unanimidad en los plenos de los ayuntamientos que se entiende representan la voluntad de toda la ciudadanía".

Desde Ecologistas en Acción y grupo CANS de Chipiona reclaman a todas las administraciones implicadas (ayuntamientos, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz) "que se pongan a trabajar coordinadamente para que llegue a buen puerto este recurso turístico de primer orden que permitiría el desplazamiento de ciclistas, senderistas y caballistas, para disfrute o para practicar deporte de una forma sostenible y ecológica, uniendo las cuatro localidades entre los ríos Guadalquivir y Guadalete".