Diego Ruiz Mata ofrecerá la charla 'De toros, de dioses y de hombres'

La relación intrínseca entre el hombre y el toro a lo largo de la historia es el principal tema que se abordará en De toros, de dioses y de hombres, la charla que será ofrecida por Diego Ruiz Mata, profesor de la Universidad d Cádiz (UCA), arqueólogo y catedrático en Prehistoria.

"La relación entre el hombre y el toro no es de ahora, sino que viene desde muy antiguo. Para que te hagas una idea, en la charla me remonto hasta el año 10.000 a.c y, a través de 12 ejemplos, voy abordando el tema", explica el profesor a Diario de Cádiz. "El toro ha estado presente en la cultura griega, con los romanos, incluso en Egipto".

No obstante, lejos de caer en la típica dicotomía entre toros sí o toros no, el catedrático pretende ir más allá de la simple polémica para abordar el tema desde un punto de vista mucho más profundo, donde conocer la propia identidad del hombre. "No quiero que el tema se malinterprete. Sólo quiero que demostrar que las cosas no son como son por casualidad", explica Ruiz Mata. "La cultura va en los genes. Tú eres lo que genéticamente y culturalmente te han trasmitido. Esto es lo que constituye la esencia de los pueblos". "Que cada uno piense y vaya a donde quiera; pero no seamos tan frívolos a la hora de juzgar la Historia".

El coloquio será este viernes día 13, a las 21:00 horas, en el patio del hotel Bodega Real (calle Albareda, 4). El acto será presentado por José Miguel Gómez Pedrosa y estará dedicado al diestro y banderillero portuense Gregorio Cruz Vélez.