Desbloqueda la subvención municipal a Anydes

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Javier Bello, ha firmado ya el decreto que desbloquea la subvención municipal de Anydes para 2020.

Javier Bello felicita tanto al equipo humano del área de Economía y Hacienda como al personal de la Concejalía de Servicios Sociales, con Carmen Lara al frente, "por el excelente trabajo realizado para desbloquear esta subvención, cuyas consecuencias hacían peligrar el servicio que presta la casa de acogida". También agradece "la paciencia que ha tenido este colectivo, que lleva padeciendo muchos meses este problema económico y aún así han seguido al pie del cañón prestando un servicio esencial para El Puerto, en una situación muy complicada que se ha visto agravada por la pandemia mundial".

Anydes es la única entidad que presta servicios de acogimiento temporal a personas en situación o riesgo de exclusión social en El Puerto. Actualmente lleva a cabo la gestión del Centro de Emergencia Social destinado no sólo a sectores de la sociedad actual en situación de vulnerabilidad y exclusión social, como son los reclusos y los ex reclusos, los drogodependientes y los ex drogodependientes, y da cobertura a las emergencias sociales y a las personas que están de paso por la ciudad o que no tienen un techo, haciendo la labor de albergue municipal.

Por tanto, en unos días se hará efectivo el pago de la subvención del programa de acogimiento temporal, que incluye alojamiento, manutención y aseo para personas sin hogar o en riesgo de exclusión, por un importe de 190.000 euros.

Bello insiste en que "tras años de bloqueos e impagos el equipo de Gobierno demuestra una vez más que está consiguiendo, aunque mucho más lento de lo que deseara, desbloquear el pago de ayudas a las asociaciones y entidades, tal y como se ha comprometido".

El teniente de alcalde explica que "se están priorizando como es lógico los expedientes de las entidades que colaboran en la realización de actividades que sirven de apoyo fundamental al desarrollo de iniciativas que presenten un interés social para el conjunto de las asociaciones del municipio, potenciando así la racionalización en el uso de los recursos sociales disponibles y la complementariedad de las propias asociaciones con los programas o proyectos municipales en materias de acción social".

El edil de Economía insiste en que "cumplimos con el compromiso adquirido de ir pagando progresivamente las subvenciones municipales de este año 2020 y solucionando paulatinamente el abono de las cuantías que provienen de años anteriores" y añade que "progresivamente se irá desbloqueando este problema histórico de pago que afecta tanto a clubes deportivos como a colectivos sociales y vecinales, ya que son cuatro años de ausencia de cobro de subvenciones".

Bello añade además que "se sigue trabajando para que la Intervención Municipal modifique los criterios de fiscalización, que en la actualidad son tediosos e implican una burocracia agotadora y complicada, para poder así facilitar los trámites y agilizar los abonos con normalidad, en tiempo y forma".