David de la Encina: “El gobierno de Beardo ha dejado de pedir subvenciones y está viviendo de las que nosotros dejamos ya concedidas”

El secretario general del PSOE de El Puerto, David de la Encina, afirma que “estamos asistiendo, con honda preocupación a la descomposición del gobierno de Beardo, que demuestra su nula capacidad tanto parea gestionar los temas locales como aquellas iniciativas y ayudas provienen de otras administraciones”.

Quien fuera alcalde de la ciudad subraya que “además de no dar respuesta a los asuntos de índole local, se encuentran de brazos caídos, dejando pasar oportunidades para nuestra ciudad”. Y señala que “el gobierno del PP y Cs ha dado por perdidos, de entrada, 3 millones de euros para empleo, dejando pasar la oportunidad, por primera vez en muchos años, de que El Puerto de Santa María tenga un plan de empleo que debe financiar la Junta de Andalucía y por el que hemos perdido 3 millones de euros este año”.

Además, añade De la Encina “han dado por perdida la ITI para regenerar el Guadalete hasta Jerez, 1.100.000 euros; no han presentado convocatoria a la subvención de la Junta de Andalucía sobre el arreglo de los caminos rurales de El Puerto, el conocido como Plan Itinere; y, según parece, han permitido que no se queden en El Puerto 1,5 millones de euros para regenerar la zona Barrio Alto-Sudamérica, ayuda enmarcada en la ERACIS que obtuvo resolución favorable en 2018, y ahora se pierde”.

En clave local, no han presentado las cuentas de 2020, y tampoco presentarán en tiempo y forma las del 2021; no cumplen su promesa de reducir los impuestos a la ciudadanía y al empresariado y poco o nada se sabe del PGOU o del Peprichye. Como asegura De la Encina “estamos ante un gobierno que no hace su trabajo propio y que, además, ni siquiera es capaz presentar solicitudes de subvención para que venga dinero de la Junta de Andalucía a nuestra ciudad”.

Ayudas que superan los 20 millones de euros

Frente a ello, David de la Encina ha recordado la gestión del mandato anterior donde se consiguieron numerosas ayudas e inversiones, entre las que destaca la EDUSI, que supone 12.000.000 euros; la ITI Barriadas Vulnerables, que destina 2.000.000 euros a la barriada de Los Milagros; la ITI Ciudad Amable, con 1.200.000 euros; la ITI de Cargadores a Indias, con 853.000 euros; el 1,5% cultural para El Hospitalito, con 1.200.000 euros o el Plan de Dinamización del Centro Histórico, que supone 250.000 euros.

Además, destaca el Plan Invierte 2019, con un importe de 850.000 euros, que dejó en marcha varias obras de calado que se han terminado en este mandato como la ermita Santa Clara, la iluminación de la carretera de Fuentebravía, o la Casa de la Cultura. A lo que tenemos que sumar los 2,5 millones de euros del último Plan de Empleo que propició 180 contrataciones.