El secretario local del PSOE, David de la Encina, reclama de nuevo al alcalde, Germán Beardo, la instalación del Punto AutoCovid en El Puerto, que según indicaron desde el gobierno local el 28 de agosto “era cuestión de días. Sin embargo, entramos ya en el último tramo del mes de septiembre y El Puerto sigue sin contar con este servicio que la Junta de Andalucía sí ha instalado en Cádiz, Chiclana o San Fernando".

De la Encina ha recordado que “cuando solicité, en el mejor tono y como propuesta del PSOE en positivo para nuestra ciudad que la Junta de Andalucía instalara un punto AutoCovid en El Puerto, desde el gobierno de Beardo se saltó con muy malas formas diciendo que no tenía ni idea porque ya se iba a poner en breve ese Punto AutoCovid; pero han pasado tres semanas y no han hecho nada. Han pasado ya 21 días en los que cientos de portuenses no han podido hacerse las pruebas del Covid, con las circunstancias tan especiales que están aconteciendo en El Puerto, que hacen más necesario que nunca este servicio”, señala De la Encina, quien considera que “ha pasado ya demasiado tiempo para que Beardo alce la voz y exija a la Junta de Andalucía para los portuenses los mismos derechos que tienen en cualquier ciudad”.

En este sentido, el secretario local del PSOE indica que “no quiero pensar que a Beardo le de vergüenza reclamar ante su partido, el Partido Popular, los derechos que merecemos los portuenses y que ya están disfrutando en Cádiz, San Fernando o Chiclana. Tampoco quiero pensar que, en realidad, Beardo sea un pasota y le dé igual la situación actual”.