El concejal Curro Martínez se salva in extremis de la moción que le exigía dimitir

El concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Curro Martínez, es un hombre con suerte, capaz de inesperadas carambolas. Ayer volvió a quedar demostrado, al salvar de la manera más inesperada una moción del PSOE que le exigía dimitir “por haber mentido sobre el traslado de los Juzgados al centro de El Puerto”, un anuncio que el concejal hizo en marzo de 2021, después de una visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

En este punto, que equivalía casi a una reprobación, el encargado de lanzar la artillería dialéctica contra el concejal de Ciudadanos fue el portavoz socialista Ángel Mª. González Arias, quien le acusó de haber faltado a la verdad al asegurar al Pleno y a los medios de comunicación en varias ocasiones que se estaba trabajando en una licitación para buscar a los Juzgados una nueva sede en el casco urbano para sustituir a la que actualmente ocupan en el polígono de Las Salinas. “Al que miente se le llama mentiroso”, le espetó el portavoz socialista, “y a los mentirosos no les queremos en el pleno”, añadió tajante. No sin antes criticar al gobierno local “por no cumplir nada de lo que viene prometiendo”.

La encargada de replicar a las acusaciones socialistas fue la también concejala de Ciudadanos, Lola Campos, que manifestó que “todos estamos de acuerdo en que los Juzgados se trasladen”, admitiendo que se trata de “una demanda histórica de la ciudadanía”, excusando el retraso en la tramitación, que es compleja en una operación de este tipo. No obstante, anunció de manera sorpresiva que el procedimiento “está en su fase final y pronto podremos tener noticias buenas”, en relación a los Juzgados de El Puerto, aunque sin especificar de qué se trata.

El portavoz socialista, en su segundo turno de palabra, volvió a criticar a Curro Martínez, instándole a intervenir personalmente y a dar explicaciones, ya que las acusaciones iban dirigidas contra él, en lugar de delegar en su compañera de bancada, a lo que se sumó el concejal de Adelante, José Luis Bueno. Pese a las peticiones para que hablara, el concejal no salió de su mutismo frente a las críticas, que no es nuevo en los plenos, procediéndose a la votación, que se saldó con un empate técnico entre gobierno y la oposición (al faltar la concejala del PSOE María Eugenia Lara y abstenerse Vox), lo cual se resolvió con una segunda votación, en la que el voto de calidad del alcalde Germán Beardo, salvó in extremis que saliera adelante la moción socialista de reprobación.

Después, el alcalde, en defensa de su socio de gobierno, culpó a Vox y a la oposición de izquierdas de haber impedido la aprobación de los presupuestos de la Junta de 2021, donde se incluía una partida económica para el cambio de ubicación de los juzgados, indicando también que “en pocos días daremos buenas noticias”.

Pese a no salir adelante esta propuesta de dimisión, se aprobó una moción del PSOE para que se reabran los talleres de mayores del Palacio de Purullena, un punto en el que se produjo un rifirrafe entre el portavoz del gobierno local, Javier Bello, y el del grupo socialista, por acusar a la concejala de Bienestar Social de no gestionar lo suficiente como para recibir un sueldo como edil.

La sesión se abrió con un minuto de silencio en memoria del ex alcalde Enrique Pedregal, y de las víctimas de la violencia de género y del Covid.