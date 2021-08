La carrera del compositor Shame MacGowan, en el cine de verano de El Puerto

Este martes, día 10 de agosto, a las 22:00 horas, se proyectará en el patio del Edificio San Agustín (C/ Jesús de los Milagros, 32), dentro del Cine de Verano que organiza la Concejalía de Cultura, el premiado documental Crock of gold: bebiendo con Shane Mcgowan, del cineasta británico Julien Temple.

Un trepidante viaje a través de la extraordinaria carrera de Shane MacGowan, líder de la banda 'The Pogues' y uno de los músicos más influyentes de la historia reciente del Reino Unido. A través de entrevistas, imágenes inéditas de archivo y animaciones a cargo del reconocido ilustrador Ralph Steadman, la película nos sumerge en un personaje carismático que supo aunar en sus canciones la poesía de la música tradicional irlandesa con la energía visceral del punk rock.

El cineasta británico Julien Temple ('La mugre y la furia') dirige esta película, ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián y producida por Johnny Depp, que cuenta con la participación del propio actor y grandes figuras de la música como Nick Cave o el líder de U2, Bono.

La música ocupa un lugar central en la carrera de Julien Temple (Kensington, Reino Unido. 1952) como director de documentales, películas de ficción y vídeos musicales. Comenzó su carrera rodando cortometrajes sobre los Sex Pistols y posteriormente dirigió videoclips para músicos como David Bowie, Joe Jackson, Neil Young, Blur, Depeche Mode o The Rolling Stones, entre muchos otros. También ha firmado documentales alrededor de Marvin Gaye, Wilco Johnson, Sex Pistols, The Rolling Stones o The Clash. Entre sus trabajos de ficción destacan Absolute Beginners (Principiantes, 1986), Earth Girls Are Easy (Las chicas de la tierra son fáciles, 1988), Vigo: A Passion for Life (Vigo [Historia de una pasión], 1998) o Pandeamonium (2000).

La proyección de Crock of gold: bebiendo con Shane Mcgowan comenzará a las 22:00 horas y se realizará en versión original con subtítulos en español. La taquilla, ubicada en el propio Edificio San Agustín, abrirá desde una hora antes del comienzo de la proyección y el precio de la butaca es de 3 euros (normal) y 2 euros (reducida: carné joven, mayores de 65 años y desempleados). También pueden adquirirse las entradas en la Web www.tickentradas.com y en el teléfono 902 750 754. Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al recinto.

El martes 17 de agosto podrá disfrutarse en el Cine de Verano en San Agustín del documental Niños somos todos de Sergi Cameron.