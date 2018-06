Críticas unánimes de los grupos de la oposición tras el debate del Estado de la Ciudad

La oposición ha sido unánime en sus críticas al equipo de Gobierno tras la sesión de Debate del Estado de la Ciudad, celebrada este miércoles. En este sentido, el PP, por mediación de su portavoz Germán Beardo, ha señalado que en la sesión "quedó patente que De la Encina y su bipartito PSOE-IU está agotado. Después de tres años de mandato un alcalde debe venir al Pleno con las manos llenas de gestión y proyectos en marcha y no venir a reconocer que las cosas no están saliendo como él esperaba. Y le falló el subconsciente al poner encima de la mesa que estaba dispuesto a marchase a casa".

Beardo subraya que "El Puerto no merece que estemos sin Presupuestos desde hace dos años, con pliegos prorrogados de tiempos del PP, sin cumplir las promesas electorales, subiendo impuestos, con los funcionarios desbordados, con los barrios y urbanizaciones sin atender, con Urbanismo colapsando el desarrollo de la ciudad e impidiendo inversiones, con la entrada de Pozos Dulces empantanada otro verano más, con comerciantes y hosteleros a los que no se les da respuesta. Y a fecha 28 de junio y sin contrato para la Plaza de Toros, poniendo en riesgo los conciertos y la temporada taurina", de lo que responsabiliza al alcalde, David de la Encina.

Por su parte, desde Levantemos se han mostrado "sorprendidos con el tono de dialogo y propuesta de unión del alcalde para mirar por la ciudad dejando a un lado las siglas políticas. Nos sorprende, porque desde este grupo municipal llevamos meses trabajando en este mismo sentido pero encontrando poca respuesta del Gobierno municipal", subrayan. Desde Levantemos se realizó en el debate "un análisis profundo sobre lo que han sido estos tres años de Gobierno". Desde dicha formación fue la concejala Vanessa Gómez quien intervino para hacer referencia a que "hemos estado inmersos en una legislatura caracterizada por el continuismo en las grandes gestiones de la ciudad". Para Levantemos, "PSOE e IU han traicionado la confianza de miles de personas que apostaron por un cambio municipal ante la oleada de especulación, privatización y recortes que dejaron gobiernos anteriores". Levantemos se mostró bastante crítico, al considerar que "han quedado en el olvido cuestiones como la remunicipalización" y que "no ha habido ni gestión, ni transparencia, ni voluntad política y mucho menos valentía para hacer valer el eslogan 'Apemsa no se vende' que portaban en la solapa de la chaqueta tanto el alcalde David de la Encina como Antonio Fernández en la toma de posesión". Levantemos se mostró crítico con la gestión de la mayor parte de las áreas municipales, como es el caso de Igualdad, Urbanismo o Bienestar Social, donde según afirmaron en el pleno "estamos trabajando por un proyecto mucho más integrador, porque apostamos por una política social de derechos y no de caridad como está demostrando el PSOE".

Por último, Ciudadanos, a través de Silvia Gómez, lamentó que durante el debate "el alcalde acusara a la oposición de no presentar ninguna propuesta", a lo que la portavoz replica que "desde nuestro grupo ya presentamos muchas mociones, ruegos y preguntas en los distintos plenos ordinarios que se celebran todos los meses". Para Ciudadanos, "el descontento con el equipo de Gobierno y la falta de ilusión en los ciudadanos la pudimos observar viendo casi vacía la zona establecida para el público".