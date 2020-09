Cortes de suministro para trabajos de mantenimiento de la red eléctrica

El área de Mantenimiento Urbano ha informado de que Endesa interrumpirá mañana viernes, día 25 de septiembre, el suministro eléctrico entre las 9:00 horas y las 13:30 horas en las siguientes calles; finca nº 10 de la C/ Alegrías, nº 4, 5 y 9 de la C/ Alquiladores, finca nº 30 de la C/ Crucero Baleares, del nº 18 al 28 y 30, 31, 33, 35 y 37 de la C/ Jesús de los Milagros, fincas nº 7, 9, 13 y 15 de C/ Luna, del nº 17 al 22 y nº 27, 29 y 31 de la C/ Misericordia, fincas nº 1 al 6 y 13,14,16,17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 , 36, 41 y 46 de C/ Palacios, nº 105, 107, 109, 111 y 118 de la C/ Virgen de los Milagros, Plaza Alfonso X El Sabio y nº 4 y 6 de Plaza Cristóbal Colón. Según ha informado Endesa la razón de estos cortes es la realización de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución eléctrica, por lo que ruega que se disculpen las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.

Para cualquier aclaración o información Endesa pone a disposición el teléfono 900 85 08 40 y la web www.edistribucion.com