Corte de tráfico por el hundimiento de un pozo de saneamiento en el polígono de Las Salinas, en El Puerto

Hace aproximadamente un mes se produjo el hundimiento de parte de la calzada en la calle Albert Einstein, en el polígono de Las Salinas, a consecuencia del asentamiento de un pozo de saneamiento. Dado lo peligroso de esta situación, con riesgo evidente de agravarse, la Comisión de Tráfico Municipal, con la recomendación de Apemsa, optó por cortar el acceso de los vehículos por ese tramo de la calle hasta tanto en cuanto se valorase técnicamente la mejor manera de solucionar esta avería.

Según ha informado la empresa de aguas, la actuación que Apemsa tiene que llevar a cabo en esa zona es de cierta magnitud, ya que se ha producido un hundimiento en la calzada provocado por un asentamiento de un pozo de saneamiento que está a cinco metros de profundidad. Los motivos de este asentamiento no están claros y, para conocer la causa, hay que taponar las entradas de agua en los pozos previos al pozo a reparar y usar una cámara de inspección para analizar los daños en el pozo y colectores que acometen. "La cámara robotizada de última generación necesaria no llegó hasta la semana pasada, por lo que no se ha podido analizar la situación hasta ahora".

Esta semana, señala Apemsa, se prevé que se puedan finalmente obturar las tuberías y bajar el robot, que tomará imágenes de daños, grabaciones en video, datos y medidas y las enviará a la unidad de control para ser analizadas en tiempo real por los técnicos. Más tarde todos esos documentos se podrán exportar para su análisis completo "y habrá que estudiar qué técnica de reparación es la mejor para el interior del pozo y de los colectores". Una vez finalicen las obras en el interior, se procederá a la reparación de la calzada y su posterior apertura al tráfico.

Aguas del Puerto es consciente de los problemas que esta situación está provocando, sobre todo a la gasolinera que se encuentra en esta zona. Pero no va a ser posible abrir la calle hasta que se repare el problema interno y las condiciones de seguridad para el tráfico estén garantizadas.