Convocada una manifestación contra el “abandono” de El Puerto

El Puerto está viviendo, en opinión de muchos de sus vecinos, uno de los veranos más caóticos que se recuerdan. Sin la presencia de la Policía Local en la calle desde hace meses, con una importante presencia de visitantes que han desbordado la capacidad del gobierno municipal , con botellones descontrolados en distintas zonas del término municipal, con un servicio de socorrismo que ha entrado en funcionamiento a mediados de agosto, sin banderas azules en las playas, con unas obras de Pozos Dulces que siguen paradas y en las que finalmente no se va a construir ningún aparcamiento...

Este suma y sigue y esta sensación de malestar de buena parte de la ciudadanía se han traducido en una convocatoria de movilización para el próximo sábado, 28 de agosto, en una cita que en esta ocasión no ha sido organizada por ningún partido político ni ningún colectivo ciudadano, sino por un grupo de ciudadanos a título particular que se han ido organizado a través de las redes sociales.

La cita está convocada para el sábado 28 y partirá a las once de la mañana desde la Plaza de Toros, para concluir en la plaza de Peral hacia las dos de la tarde.

Uno de los impulsores de esta manifestación es Paco Berciano, uno de los líderes también del movimiento Los lunes al sol, que reclama cada lunes desde hace más de tres años el derecho a unas pensiones dignas.

En este caso, no obstante, Berciano está como ciudadano de a pie, al igual que otros vecinos que están colaborando en la organización de esta marcha de protesta “contra el abandono que sufre la ciudad”.

Paco Berciano: "El Puerto necesita un revulsivo, no podemos continuar así por más tiempo”

Los organizadores sí han comunicado la convocatoria de la manifestación a las distintas formaciones y colectivos locales, si bien algunos de ellos como la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) se han desmarcado ya de esta convocatoria.

Paco Berciano explica que la propuesta de esta marcha surgió a raíz del descontento de muchos portuenses ante la deriva que está tomando El Puerto, “una ciudad con proyectos que no se terminan como el de Pozos Dulces, que está sucia, que no tiene presupuestos municipales... Hay un completo abandono y una gran falta de seguridad, este equipo de Gobierno quiere convertir El Puerto en el paraíso del turismo de borrachera, y nos negamos a eso. El alcalde tiene que dar la cara, porque ante un verano con tantos problemas no ha salido ni una sola vez a dar explicaciones”.

También lamenta Berciano la falta de crítica de la oposición, que no está reaccionando como debería ante la grave crisis que padece la ciudad.

“El Puerto necesita un revulsivo, sobre todo después de este verano desastroso”, insiste Berciano, que invita a toda la ciudadanía portuense a participar en esta movilización. “Juntos podemos cambiar las cosas”, asegura.

En cuanto a la falta de apoyo por parte de la Flave, la entidad vecinal ha explicado que "entendemos el malestar generalizado que existe entre la ciudadanía por multitud de asuntos que no se arreglan, y que cada ciudadano está en su derecho de convocar y manifestarse con los correspondientes permisos oficiales, pero lo que no podemos hacer la Flave como entidad organizada es permitir que se nos marque la agenda ni las acciones, ni por grupos políticos, ni por otras entidades, ni por ciudadanos particulares". También se desmarcaba la Flave del lema de la cita, 'Portuenses contra el abandono de su ciudad', al entender que "nuestra ciudad y las asociaciones vecinales tienen más problemas que el lema con que se convoca".

Los organizadores han señalado, en respuesta a la Flave, que "no se si hablamos de la misma ciudad" y animan a la participación en la cita del día 28 porque como insisten "nuestra ciudad necesita ayuda porque la están matando lentamente".