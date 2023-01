Continúan las muestras de repulsa en El Puerto por el asesinato de Eva Aza

Aunque la concentración contra la violencia de género realizada a las 18:30 horas en la Plaza Isaac Peral estaba convocada por Izquierda Unida desde hace días, el dramático acontecimiento vino a dar un giro a la convocatoria, en la que se recordó de manera especial a esta nueva víctima tan cercana. De esta forma, la concentración programada siguió teniendo como finalidad recordar a todas las mujeres asesinadas en 2022 y rechazar los feminicidios cometidos "en los pocos días que llevamos de 2023, entre ellos el de Eva, vecina de nuestra ciudad".

Colectivos feministas, organizaciones sociales, políticos y personas a título particular se sumaron a la concentración, expresándose desde IU "el agradecimiento a todos los colectivos que quisieron acompañarnos", y subrayando que la unidad de la sociedad "es la única manera de parar esta lacra que nos mata por ser mujeres".

Por otra parte, desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales,y la asociación Mujeres Vecinales de El Puerto, como área de la mujer de dicha federación, han querido "mostrar nuestrapor elde Eva Aza, vecina de nuestra ciudad, yeste".

La federación recuerda que diciembre de 2022, "fue de los más horribles, dado el número de asesinatos machistas cometidos, desde que se contabilizan las víctimas. Desgraciadamente hemos comenzado el año con la misma realidad: mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, hechos que no solo acaban con sus vidas, sino que destruyen familias y nos dañan a todos como sociedad", lamentan.

Desde la Flave hacen un llamamiento a la ciudadanía "para que se denuncien los casos de violencia que se conozcan y muestren su apoyo a las víctimas, porque no denunciar, nos hace cómplices. Lamentamos que la violencia machista siga cobrándose las vidas de tantas mujeres a diario, y que como sociedad no seamos capaces de erradicar esta dolorosa lacra", añaden.

De igual forma, han querido "enviar nuestras condolencias y apoyo a la familia de Eva, en estos duros momentos".

Por su parte, el 'Colectivo de No violencia ELAIA', Centro de Documentación para la Paz, que participó en la concentración de condena del asesinato en Valdelagrana, convocada por 'Las tres rosas', ha manifestado que la violencia de género "es una realidad incuestionable a la que hombres y mujeres debemos dar una respuesta firme y decidida para ser erradicada. Una cultura de justicia, paz y no violencia es necesaria y apremiante. Ni una más, no dejemos pasar actitudes machistas cotidianas que justifican violencias mayores", reclaman los pacifistas.

El colectivo ELAIA subraya: "Queremos sumarnos a las voces que denuncian la violencia que en nuestro entorno se ejerce de forma cotidiana contra las mujeres por hombres con los que convivimos: comunicación manipuladora, abuso de poder, comentarios, gestos, decisiones … que ocultan y silencian el dolor de muchas mujeres y que ven como una amenaza el avance de la igualdad entre personas y sexos. Abramos nuestros círculos de convivencia a un futuro no violento y feminista", concluye el movimiento pacifista, para finalizar con el lema que está sustentando la protesta: "¡¡El amor no mata, ni humilla, ni maltrata!!".