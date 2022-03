Comienza la retirada de basura de las calles de El Puerto

Por fin este martes comienzan a verse operarios de la limpieza trabajando en El Puerto, tras haberse desconvocado en la tarde del lunes la huelga de basuras que ha castigado a la ciudad durante nada menos que once días.

Los trabajos de recogida, no obstante, avanzan a paso lento, entre otras cosas porque la concesionaria, FCC Medio Ambiente, ya ha dicho que no va a pagar horas extra a la plantilla para acelerar la retirada de residuos que se acumulan en las calles.

Así, este martes el centro de la ciudad y otras zonas del extrarradio siguen con cientos de bolsas acumuladas en torno a los contenedores, y se ha priorizado la retirada en zonas residenciales como Valdelagrana o la Costa Oeste, así como en la Sierra de San Cristóbal.

Fuentes del comité de empresa calculan que con los medios de los que disponen, y sin hacer horas extra, tardarán al menos diez días en devolver a la ciudad una imagen de normalidad.

Sí se han visto es mañana por el centro barrenderos a pie -las bicicletas eléctricas no funcionan desde hace meses-, algo que también hacía mucha falta ya que prácticamente desde el pasado Carnaval había muchas calles sin barrer.

El concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, ha agradecido "el diálogo entre las partes para poner fin de una vez por todas a esta situación, que estaba causando un grave perjuicio a El Puerto y a los portuenses, que han tenido que soportar las consecuencias que generan este tipo de conflictos, que como hemos dicho desde el primer instante sólo pueden ser resueltos entre ellos o en los órganos habilitados para ello, que es donde se deben realizar las reivindicaciones y nunca utilizar a las ciudades ni a los ciudadanos como rehenes de intereses particulares”.

Desde el Ayuntamiento ya se ha instado a la empresa para que la prioridad sea retirar la basura que se acumula fuera de los contenedores, para posteriormente hacer un tratamiento de limpieza de choque.

Por su parte el alcalde, Germán Beardo, después de haber estado los once días de huelga sin aparecer ni decir ni una palabra sobre el grave problema que atravesaba El Puerto, publicó nada más desconvocarse la huelga en sus redes sociales un post alusivo al conflicto, asegurando que el Ayuntamiento no podía intervenir y afirmando haber dado instrucciones para impulsar la vuelta a la normalidad.

Gran descontento hay aún entre los vecinos, que a través de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) y de su presidenta, Milagros Muñoz, consideran que no es ningún triunfo que "después de tener durante once días la ciudad asquerosa se desconvoque la huelga con la aprobación de solo un punto de los dos que solicitaban los trabajadores y sin haber conseguido que se renueve la maquinaría, algo que es tan necesario". Y es que como destacan "la empresa dice que no invertirá en hacer ninguna mejora por tener un contrato en precario y sin fecha para un nuevo pliego de condiciones, pero eso sí, cobrando cada mes nuestro dinero. Al final como siempre sale perdiendo la ciudadanía mientras que el gobierno local se esconde", lamenta la presidenta de la Flave, y añade que los vecinos "nos sentimos rehenes pues seguramente dentro de poco volveremos a tener otra huelga".

Finalmente algunas formaciones políticas como Izquierda Unida han valorado el acuerdo alcanzado, lamentando que "si el gobierno local hubiese cumplido desde primera hora con su papel de mediador este acuerdo podía haberse alcanzado mucho antes y no habría sido necesario llegar a estos extremos. Ellos son los únicos culpables de haber llevado a la ciudad a esta situación", insisten.