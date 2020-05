Había ganas de volver a jugar. Tras la apertura de las administraciones de lotería la semana pasada, aunque sin sorteos, este lunes ha vuelto la actividad a estos negocios una vez que ya algunos de los juegos de azar vuelven a estar operativos, como la Primitiva y el Euromillones.

Así, este martes se jugará el primer Euromillones y el jueves la primera Primitiva. La Bonoloto se retomará el lunes 25 con su sorteo diario y el Gordo el domingo 31.

En cuanto a la Lotería Nacional volvería a ponerse a la venta el día en que se inicie la venta de juegos activos y los sorteos se reanudarán el 11 de junio de 2020.

Las administraciones de lotería portuenses han tenido colas a sus puertas durante la mañana de este lunes, ya que la entrada a los locales se realiza de uno en uno, y siempre con medidas de seguridad como las mascarillas y mamparas de metacrilato.

En la calle Larga, por ejemplo, la imagen era curiosa ya que se mezclaba la cola de los sorteos con la de los bancos, que están siendo larguísimas durante este Estado de Alarma. la imagen de las colas a las puertas de las administraciones se han repartido por toda la ciudad, aunque muchos ciudadanos se acercaban sobre todo a preguntar por la vuelta de los sorteos.

Loterías también tiene ya preparado un calendario para retomar los sorteos del resto de juegos que no se celebraron y se pusieron a la venta.

Las administraciones, cerradas por estado de alarma del Covid-19, ya podían abrir con la llegada de la primera fase de plan de Gobierno para llegar a la nueva normalidad, pero al no haber en marcha sorteos la mayoría no lo han hecho hasta ahora.

En cuanto a la ONCE, aún no tiene fecha prevista. La organización trabaja ya en el diseño de una campaña de formación e información para sus vendedores, así como la dotación de elementos de higiene y protección suficientes para recuperar la venta de sus productos con seguridad, tanto para ellos como para las personas que adquieren sus tradicionales cupones y otros productos de lotería. Todos los agentes vendedores son personal laboral de la ONCE y se incorporarán cuando las condiciones de seguridad "sean absolutas", han explicado desde la organización.