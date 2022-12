Ciudadanos exigirá un compromiso en el Pleno de El Puerto para que no se repitan escenas violentas

Lola Campos, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en El Puerto de Santa María, pedirá en el pleno ordinario de este miércoles, 14 de diciembre, un compromiso de respeto a todos los concejales "para que no se vuelvan a repetir las escenas violentas vividas en este mismo escenario el pasado 9 de noviembre".

Campos ha solicitado que se respeten escrupulosamente los turnos de palabra como punto de partida básico para no volver a vivir situaciones tan "bochornosas y lamentables" como las del último pleno. Una petición, que espera que sea respaldada de forma mayoritaria.

La dirigente local de Ciudadanos considera que "ningún concejal puede perder de vista que habla en nombre de la ciudad y no en el suyo propio cuando interviene en el Pleno", una premisa esencial para que los vecinos no tengan que volver a lamentar que el nombre de El Puerto se ensucie con “ignominiosas intervenciones de los miembros de la Corporación en programas de televisión”. “La crispación y la ausencia total de respeto no pueden volver a convertirse en protagonistas del lugar en el que se debaten los asuntos más importantes de la ciudad”, ha reiterado Lola Campos, “señalando que estos comportamientos no sólo suponen un agravio a los compañeros sino una falta de consideración absoluta a los ciudadanos que nos han votado para defender sus prioridades".

Por otra parte, Lola Campos también solicitará la puesta en marcha de una medida en favor del medio ambiente, algo tan sencillo como dejar de imprimir la documentación que se lleva a pleno “ya que tenemos la opción de consultarla y descargarla en cualquier dispositivo electrónico, ordenadores, Tablet o móviles, de los que tenemos a nuestra disposición”.

“Los gestos pequeños también cuentan”, ha subrayado Campos, “y los políticos somos los primeros que hemos de dar ejemplo y contribuir a la preservación del Medio Ambiente, ahorrando el consumo de papel innecesario ya que, si sumamos la cantidad de papel que se imprime para su uso exclusivo en los plenos a lo largo del año alcanzaría unas cifras desorbitadas”.