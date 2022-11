La Cinemateca de Otoño concluye en El Puerto con la proyección del filme 'Delante de ti'

Este martes, 29 de noviembre, a las 19:30 horas, se proyecta en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca el filme 'Delante de ti', del director Hong Sang-soo, que pone fin al ciclo Cinemateca organizado por la Concejalía de Cultura este otoño 2022.

En 'Delante de ti', tras varios años viviendo en los Estados Unidos, Sangok regresa a Seúl para reencontrarse con su hermana y su sobrino. Mientras se acostumbra a la vida en Corea, descubre nuevos lugares, pasea por un parque o busca la antigua casa donde creció́, convertida ahora en una tienda. Aunque lleva muchos años sin ejercer como actriz, Sangok decide encontrarse con un famoso director de cine más joven que ella, que le propone participar en su próxima película. Sangok vive la vida en el presente, pero, pese a su deseo de regresar a la interpretación, guarda un secreto que la hace dudar.

'Delante de ti' esconde un poso de profundo calado emocional. Y confirma el giro de la filmografía de Hong Sang-soo hacia una etapa dedicada a los retratos femeninos complejos, sutiles y diversos. Una reflexión vital y serena sobre el hecho de envejecer y el papel de la mujer en la industria del cine. Hong Sang-soo (Seúl, 1960) estudió cine en la universidad de Chung-Ang. Debutó en 1996 con 'The Day a Pig Fell into the Well'. 'Turning Gate' le hizo saltar a una fama que ha seguido con películas como 'Woman on the Beach' o 'Night and Day' y que lo ha llevado a convertirse en un habitual de los grandes festivales.

La película se proyectará en versión original con subtítulos en castellano. La taquilla abrirá una hora antes del comienzo de la proyección, ubicada en el propio Teatro Municipal, y el precio de la butaca es de 3 euros (normal) y 2 euros (tarifa reducida: carné joven, pensionistas, estudiantes y desempleados). Los interesados pueden comprar también sus localidades en la plataforma de venta on line www.tickentradas.com.

La programación cinematográfica de la Concejalía de Cultura, volverá en 2023 con una nueva edición de la Cinemateca, según ha adelantado el concejal del área David Calleja.