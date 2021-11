César de la Torre: “Tenemos que regularizar el uso de los bodegones de la Plaza de Toros”

César de la Torre Carmona es el nuevo concejal del Partido Popular, tras la dimisión en septiembre de Álvaro González. Abogado y asesor jurídico, es miembro de la Corporación desde el mes de octubre. Tiene un despacho profesional con una amplia experiencia en asesoría de empresas, derecho concursal y administración concursal. Además de concejal de Plaza de Toros y coordinador de los fondos europeos ha sido nombrado presidente de las empresas municipales Impulsa y Suvipuerto, y vicepresidente de El Puerto Global.

–¿Sigue compatibilizando su labor profesional con el Ayuntamiento?

–Sí, estoy en el Ayuntamiento a tiempo parcial, como mi antecesor, ya que no puedo dejar de lado mis obligaciones en el despacho, no es fácil compatibilizar ambas labores.

–¿Es la primera vez que participa en política activa?

–Sí, es la primera vez. Aunque acudí en la candidatura como independiente soy militante del PP desde hace unos meses.

–Lleva apenas un mes en el Ayuntamiento, ¿cuáles son sus primeras impresiones?

–Pues he constatado que el trabajo administrativo es mucho más difícil desde dentro. Los trámites internos son muy complicados, quizás es algo más complejo de lo que esperaba.

–Una de sus responsabilidades es la Plaza de Toros. ¿Qué preparativos se están haciendo para garantizar la temporada del próximo verano?

–Precisamente estamos en un momento muy importante de preparación que no queremos que se nos trabe. Probablemente separaremos los eventos taurinos de los de otro tipo. Estoy consultando también a Álvaro, porque aunque soy aficionado a los toros no soy un experto. Mi intención es es sacar un pliego para los toros, lo antes posible, otro para las visitas y el museo de la Plaza de Toros y un reglamento de cesión de uso para otro tipo de eventos musicales y culturales. Y por supuesto un pliego que regularice de una vez por todas los bodegones de la Plaza de Toros. Hay mucho interés en que salgan estos pliegos, queda por ver si con una vocación más cultural o enfocada hacia la gastronomía, aunque siempre en consonancia con el edificio. Mi intención es que la Plaza tenga mucho más uso todo el año.

–Otro de sus cometidos es la coordinación de las empresas municipales, que no atraviesan su mejor momento...

–Bueno, las empresas están ahora mejor que hace unos años. Estamos haciendo una auditoría interna sobre la contabilidad y las actividades de Impulsa, así como sobre sus bienes, que son muchos y muy diversos. Impulsa no atraviesa su mejor momento pero está mejor que hace unos años, cuando estuvo a punto de extinguirse. Se está llegando a acuerdos con los bancos y eso está bajando mucho el volumen de deuda, este año se ha reducido en cinco millones de euros.

–Tras la salida de la empresa de Impulsa Aparca, la sociedad se desmarca del proyecto de Pozos Dulces, aunque puede haber reclamaciones por parte de la empresa Ged Capital, que amenazó con acudir a los tribunales y exige el pago de siete millones de euros. ¿En qué punto se encuentra este asunto?

–Todavía no hemos llegado a un acuerdo con ellos. Creo que hubo un error a la hora de descartar uno de los dos parkings previstos, el de la Plaza de Toros. En ese momento se dejó solo un parking pero las obras ya hechas en los alrededores de la Plaza de Toros quedaron pendientes de pago. Ese sobrecoste que iba a ir a dos parkings se imputó a uno solo, y ahí es donde creo que estuvo el problema. Ahora Impulsa ha aprobado su salida de Impulsa Aparca, pero esta operación no está culminada formalmente, por criterios técnicos del fondo de inversión. Ese asunto todavía no está resuelto.

–Pero, ¿eso puede interferir en la obra de la cubierta?

–No, es algo independiente. Tras caducar la licencia el proyecto básico de la cubierta ya está hecho y consensuado con la Delegación de Cultura de la Junta. Lo que ocurre es que la posesión de la obra aún la tiene la constructora, Gyocivil, y hay que ofrecerles a ellos la obra antes de ejecutar las garantías. Se le ha ofrecido pero de momento no han contestado. Si no contestan habrá que sacar la obra a licitación, utilizando para estos trabajos la fianza depositada. De todas formas no se descarta que en el futuro pueda entrar un nuevo inversor para poder terminar el parking.

–En cuanto a Suvipuerto, ¿qué retos tiene por delante?

–La intención es la promoción de nuevas promociones. A Suvipuerto le queda por delante un periodo bonito, una vez que acabamos de salir del problema del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se venía arrastrando desde 2006, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Había una gran deuda con la Junta de Andalucía que ya se ha solucionado. La intención ahora es desarrollar un suelo en Caja de Aguas y llegar a un acuerdo público-privado. Hay además varias parcelas en el polígono y si se desarrollan, con esas ganancias queremos hacer pequeñas promociones estratégicas en el centro de El Puerto, una vez aprobado el Peprichye.

–En El Puerto Global llama la atención la judicialización del funcionamiento de la empresa, con el Consejo de Administración enfrentado a la Junta General.

–Sí, es la empresa que está más saneada pero tiene otros problemas, es todo un poco desagradable. La solución será la encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento. La empresa está haciendo una serie de trabajos pero no puede quedar todo a expensas de una interpretación técnica. Ahora Intervención ya tiene el borrador para algunas de las encomiendas de gestión y una vez que estén todas y se aprueben será mucho más fácil pagar las facturas sin los problemas que hay ahora mismo. La empresa está haciendo un trabajo y no se le está pagando por ello, es algo muy complejo.

–En cuanto a la estrategia Edusi, dotada con 10 millones de euros, se ha concedido una prórroga de un año por no haber cumplido con el calendario previsto. ¿Podría peligrar esta ayuda?

–Yo espero que no. Parte del retraso se ha debido a la pandemia. Es algo que depende de muchas áreas y también de otras administraciones. Probablemente vamos a necesitar un refuerzo privado para poder llegar a tiempo, hay empresas que se dedican a eso, aunque siempre hace falta el visto bueno de un funcionario. Hace falta más personal en el Ayuntamiento, porque además las exigencias burocráticas son cada vez más altas.

–Los fondos Next Generation también pueden ser otra vía para financiar proyectos municipales. ¿En qué punto se encuentran estas ayudas?

–Eso está más en el aire. Se plantearon una serie de proyectos, pero queda por definir la finalidad de estos fondos. No tenemos fechas, es algo muy vago. Habrá que montar un equipo multidisciplinar para ir trabajando en los planes estratégicos que se solicitan para estas ayudas, que en realidad son préstamos que habrá que pagar con posterioridad. Tenemos cierta reticencia porque no sabemos cómo se van a desarrollar estos fondos.