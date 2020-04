El V Certamen de Cante Flamenco Ciudad del Puerto se aplaza.

La junta directiva de la Asociación Cultural Amigos del Chumi, por responsabilidad y atendiendo a las recomendaciones de todas las autoridades y considerando como máxima prioridad la salud, ha determinadomantener las inscripciones recibidas durante el periodo inicialmente establecido en las bases del V Certamen de Cante Flamenco Ciudad de El Puerto.

No obstante, se va a ampliar el plazo de inscripciones, indicándose las fechas una vez finalizado oficialmente el periodo de confinamiento.

También se ha acordado aplazar la celebración de la fase clasificatoria hasta que la situación se haya normalizado y se pueda realizar con las mayores garantías para todos los asistentes, así como aplazar la final del certamen, quedando pendiente de fecha.

La entidad no puede predecir el tiempo que durará la situación, más allá del Estado de Alerta que no permite la convocatoria de citas masivas, por tanto, no quieren aventurar nada en estos momentosy esperarán a tener una visión más completa de esta crisis inédita y desconocida, para tomar las determinaciones que procedan.

Desde la organización envían un mensaje de ánimo y recomiendan seguir "las instrucciones que nosvan dictando y por supuesto, quedarnos en casa, y esperamos que muy próximamente estemos de nuevo con el Flamenco, nuestra fiesta, en el Año Internacional del Flamenco".