El Centro San Juan conmemora el Día del Mayor

Los mayores del Centro San Juan celebran el Día del Mayor en el Parque Metropolitano Los Toruños. Durante la jornada se realizarán gran cantidad de actividades, respondiendo a las distintas necesidades de los usuarios y promoviendo un envejecimiento feliz.

"Recordamos y permitamos en este día que quien desee continuar participando en la sociedad pueda hacerlo de la mejor manera y que quien haya preferido disfrutar del merecido descanso o cuidarse y cuidar de los de su entorno, no por esto, pierda su voz y aún más, si ese descanso no viene de la voluntad sino forzado por la enfermedad. Si queremos diseñar políticas para mayores, no podemos hacerlo correctamente si no lo hacemos a través de ellos. No olvidemos quienes son, de donde vienen y lo que han vivido, ya no solo porque sea de justicia, sino porque en un pestañear nosotros desearemos también que se recuerde quienes somos, de donde vinimos y lo que hemos vivido", señalan desde el centro.