Unos 200 deportistas participaron en la XXIII Milla Urbana Ciudad de El Puerto

La concejala de Deportes, Lola Campos, acudió este sábado, 24 de septiembre, a la entrega de trofeos de la XXIII Milla Urbana Ciudad de El Puerto. La delegada destaca el gran número de participantes, cerca de 200, no solo de nuestra ciudad sino también de localidades vecinas. No en vano, se trata de una de las millas más antiguas de la zona.

La Milla Urbana Ciudad de El Puerto, es una actividad deportiva con una gran tradición, organizada conjuntamente por la Concejalía de Deportes y el Club de Atletismo Alcanatif. Es un recorrido atlético dividido en diferentes categorías y circuitos, en los que pueden participar desde los más pequeños hasta los más veteranos. Cuenta cada año con una gran aceptación entre los deportistas de la zona.

La prueba comenzó desde la Ciudad Deportiva a las 18:00 horas, con los más pequeños, la categoría Pitufos, con una duración cada categoría de unos 10 minutos. A los Pitufos les siguió la prueba de Benjamín, Alevines, Infantiles, Cadetes y Seniors que acabaron sobre las 19:30 horas, pasando a la esperada entrega de trofeos.

Lola Campos afirma que este año se ha cambiado el circuito, pasando por el Paseo de la Puntilla, para facilitar el buen funcionamiento de la prueba y ofrecer mejores vistas a los corredores y al público asistente.

Los ganadores por categorías han sido: Pitufos femenino: Enma Almagro, Ángela Sánchez y Naia Lajaunie y en masculino, Jorge Otero, Dylan Peña y Mauro Cid. En Benjamín femenino las ganadoras fueron Yumara Viyal, Martina Arias y Daniela Galvez; en el masculino, los primeros puestos fueron para José Manuel Barba, Rayan Sdad y Bruno Conejero.

En la categoría de Alevines, en femenino, las ganadoras fueron Irene Gijón, Ana Pellicer y Carola Ramírez. En masculinos, ganaron Nicolás Guerrero, Carlos Robles y José Rosado. En Infantil masculino, ganaron Gonzalo González, Javier Fernández y Martín Caballero. En el femenino, Claudia Batista, Sonia Sánchez y Miriam Torrejón. Del mismo modo, los mejores en cadete fueron Leo Martínez, Francisco José Mellado y Miguel Rodríguez. En cadete femenino, el primer puesto fue para María de los Ángeles Sánchez y el segundo para Noa Oliva.

Del mismo modo, los mejores en Sub 18 fueron Héctor Emiliano Amuedo, Manuel Vázquez y Álvaro Vázquez. En Sub 20, los campeones fueron Aarón Román, Leonardo Antonio Amuedo y Juan Jesús Pérez, y en la femenino ganó Andrea Peña. En la Sub 23, el primer puesto fue para Walid Msahli y el segundo para Juan Rebollo.

En cuanto a los Senior masculino, los tres primeros puestos fueron para José Ángel Sánchez, Diego García y Germán Jerez. En cuanto a las Seniors femeninas, ganaron Marta Jiménez, Matilde Cancela y Nohad Fekzary.

Para terminar, las clasificaciones de Veteranos quedaron como sigue; en Veteranos A ganaron Raúl Hinestrosa, Pedro Luis Otero y Daniel Campos. En cuanto a los Veteranas A, llegaron primero a la meta Loreto Pastor, María Marchante y Elisa Orellana. En Veteranos B, los mejores fueron David García, Enrique Cabañas y José María Rueda y en la categoría femenina la primera clasificada fue Antonia Álvarez. En cuanto a Veteranos C, los tres primeros puestos fueron para Sebastián Cabeza de Vaca, Antonio Amuedo y Juan Luis Odogherty; en la categoría femenina el primer puesto fue para Mari Carmen Torres. En Veteranos D, los ganadores fueron Luis Miguel Torres, Luis Caballero y Eduardo Cid.

Por otro lado, hay que destacar que otra peculiaridad de esta prueba es que tiene una finalidad solidaria por lo que se pide a los participantes y a todos los que quieran, que acudan con un kilo de alimentos, destinados a la Asociación Gaviota y Adra, para ayudar a los más desfavorecidos.

Para terminar, Lola Campos agradece a todos, al Club de Atletismo Alcanatif, a lo participantes, al público y a los patrocinadores, el haber hecho posible un año más la celebración de esta milla, que pone a El Puerto en el circuito deportivo de la provincia.