Carta abierta a la ministra

Señora ministra: quite usted los topes a las cotizaciones a la Seguridad Social, de forma de quien más gane, más pague. Cree usted empleo, pero empleos de calidad no precarios. Quite usted las pensiones vitalicias. Exija usted la devolución de los rescates a los bancos.

Señora ministra, mire si puede usted hacer cosas, lo que pasa es eso, que hay que querer y saber. Señora ministra, que los pensionistas somos mayores, pero no tontos, no nos quiera usted hacer comulgar con piedras de molinos. Ah, señora ministra. De paso puede usted proponer la reducción de políticos. Hay muchos y tocándose los testículos. Elimine usted el Senado, es un gasto superfluo, las diputaciones y las asignaciones con dinero público a muchas asociaciones, religiones etcétera.

Señora ministra, si hiciéramos lo anteriormente escrito ¿habría dinero para revalorizar las pensiones?. Dicho esto, señora ministra, los pensionistas queremos unas pensiones DIGNAS, PÚBLICAS Y BLINDADAS. Creemos que después de como mínimo 35 años cotizados, tenemos derecho a ello. Señora ministra, que los políticos cotizen como mínimo esos 35 años y no cinco, todos los españoles somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones.

Ahí tiene usted trabajo, señora ministra, espero que lo lleve a cabo por el bien de los pensionistas presentes y futuros. Señora ministra, estoy a su entera disposición, por si necesita usted alguna aclaración, pero eso si, no me remita usted al Pacto de Toledo, que sabe muy bien que eso es algo obsoleto y no puedo permitirme perder mi tiempo inútilmente.

Señora ministra, los pensionistas de LOS LUNES AL SOL de El Puerto de Santa María tenemos que seguir la lucha pacifica callejera y no me gusta faltar a ella.

Con todo mis respeto, reciba usted cordiales saludos.